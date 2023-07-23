床上親熱被撞見　幼妹問：妳跟哥哥在幹嘛？女友咁回答轉移話題

雖然阻人「激戰」是罪大惡極，但如果對方是女方年幼家人就變得非常尷尬。台灣1名男大學生和女朋友於某天早上在床上親熱，其間聽到疑似敲門聲，本以為聽錯，便繼續「愛愛」，甚至2人身上脫得只剩下內衣褲，未料下一秒女友的胞妹突然開門，詢問是否要買早餐，女友冷靜地回答後不久便乖乖穿上衣服，並回到樓下吃早餐。由於女友的妹妹年紀尚小，準備升讀小學4年級，事後便問道兩人剛才做什麼，此時女方解釋「在做雙人瑜珈呀」，而且成功轉移話題，令正在偷聽的台男「差點直接笑出來」。多名網民笑言「妹妹長大就知道了」、「為什麼不鎖門」，但亦有人認為可以趁機向妹妹進行性教育。



台灣一名男大學生和女友朝早在床上親熱，事後出現尷尬一幕。（Getty Images）

樓主在「Dcard討論區」表示，自己與女友從高二開始交往，現在準備升上大三，女友的妹妹比她小10歲，現在準備要升國小4年級，女友父母都有工作，「寒暑假的時候白天爸媽也都在工作，也因此我寒暑常常去她們家，跟女友一起照顧妹妹或一起出去玩」，女友房間有1張雙人床，樓主間中會在女方家過夜，跟其父母關係也很好。

事發當天早上，樓主還在睡覺，但女友在其身上一邊撒嬌，一邊撫摸，不久2人便開始在床上「愛愛」，正當親愛到一半，樓主聽到數下敲門聲，但因為女友的爸媽早已出發去上班，女友的妹妹也大多睡到黃朝百晏，便以為自己聽錯，並繼續親熱，而此時2人身上都只剩下內衣褲。然而，女友妹妹竟在下一秒打開房門，並問道「阿姊，要買早餐嗎？」，女友聽後極度冷靜回答「呃…不用，媽媽昨天有買小蛋糕在冰箱，我等一下切芒果給妳吃」，其後妹妹便默默把門關上。

女友妹妹開門見到胞姐和男友四肢交纏。（Getty Images）

樓主形容「短短的的幾秒鐘，像是過了幾小時一樣」，並指凡是打開女友房門，就能看到雙人床，「不敢想像妹妹當時開門後看到了什麼畫面，超級超級尷尬，女友竟然能冷靜地跟妹妹對話，我（樓主）那時候根本不敢轉頭跟她妹妹對視」，兩人事後也激情已退，便穿回衣服後到樓下吃早餐。

樓主形容非常尷尬。（Getty Images）

樓主續指，由於當下不知該如何面對女友的妹妹，便到廚房切芒果，但他仍能聽到兩姊妹在客廳的對話，事後妹妹詢問「阿姊，妳跟哥哥剛剛在幹嘛？」女友訛稱「在做雙人瑜珈呀」，令樓主「差點直接笑出來」，幸好女友也成功轉移話題。

帖文引來網民討論，紛紛留言指「妹妹長大就知道了」、「每次看到這種文都很想問，到底為什麼不鎖門」、「現在這個年代妹妹很快會知道一切」，但亦有網民認為「其實不用尷尬，女友如果可以趁這個機會對妹妹做性教育很好。可以告訴他你們剛剛在性行為，不小心被她撞見了，你們兩個都覺得很不好意思，告訴她性行為是私密的行為，以後你們會鎖門，也請她以後敲門前要等你們回應再開門。然後對她做性教育，教她什麼是性、滿多少歲才可以發生性行為」。

（Dcard討論區）