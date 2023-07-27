初吻！失魂媽睡夢中被叫醒　以為丈夫吻別　伸舌法式濕吻誤錫親兒

在西方國家中，親吻是常見的表達愛意方式，如果對象是家人及親友，只會是輕輕親吻。但外國有1名失魂媽媽，睡夢中被叫醒時以為要和丈夫吻別，便乘勢伸出舌頭與伴侶來個法式濕吻，詎料來者竟是自己兒子，上學時前來告別，結果變成母子濕吻，而且更是男生人生首次伸舌式「初吻」，當場大受打擊，抽泣急奔回自己房間。但更慘的是，這件「蝦碌事」發生後，「受害人」多年來都被家人取笑。



父親當年清晨6時至6時半起床，確定每位孩子起床和吃早餐後，就會進房與仍在睡覺的媽媽吻別，然後便離家上班。（《大丈夫》電影截圖)

樓主在「Reddit討論區」發出帖文表示，事件發生在自己和1名弟弟仍然就讀高中的時候，父親當年清晨6時至6時半起床，確定每位孩子起床和吃早餐後，就會進房與仍在睡覺的媽媽吻別，然後便離家上班。由於當時天還未光，所以家居環境比較黑暗，而到了早上7時至7時15分，鄰居會來駕車接載他們上學，他和弟弟出門前也會與媽媽擁抱告別。

事發當日，樓主手持午餐盒，沒有跟隨弟弟入去和媽媽告別，但聽到一聲驚恐尖叫，弟弟從樓主身邊跑過，抽泣回到自己房間，他立即跟上前去了解，但對方語無倫次，而且在被窩中哀嘆。

失魂媽媽以為丈夫來吻別，便乘勢伸出舌頭來個法式濕吻，詎料來者竟是兒子。（《大丈夫》電影截圖)

媽媽隨即現身，一邊咯咯大笑，一邊嚎叫，樓主幾經辛苦才知道當時弟弟坐在床邊，俯身擁抱媽媽告別時，媽媽在睡夢中誤以為來者是丈夫，轉身親吻他嘴唇，甚至伸出舌頭來個法式濕吻，結果弟弟的人生仲伸舌式「初吻」就被媽媽奪去。

除了「受害人」之外，家中每人都覺得好笑，而往後數個星期，只要「受害人」現身，大家都會同時「嘟嘴」捲舌去取笑他。直至多年後，「受害人」也許經歷了無數次法式濕吻洗刷，才終於走出人生陰影。

帖文引來網民爆笑，形容事件非常悲慘，樓主弟弟值得同情，「但還是忍不住笑了」。

（Reddit討論區）