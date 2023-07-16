新娘辦標會收錢即潛逃　債主踩場婚禮當眾追債　新人難堪反應曝光

印尼1名新娘早前組織當地一種小額信用貸款的民間標會，在取得其他會員繳交的費用後就帶錢逃之夭夭。會員們多次上門找人均無所獲，報警求助亦無果，最終決定擅闖新娘婚禮追債！他們趁眾賓客上前祝福時，當着眾人面前追問新娘何時還債，並用手機拍攝全過程，將新人的難堪反應上載至網上。



印尼1名新娘捲款消失，被債主韋斯於婚禮上當眾追債。（TikTok影片截圖）

綜合外媒報道，印尼雅加達女子韋斯（Ayu Wess）於2021年曾參加事件中的新娘有份舉辦的標會，但新娘於去年7月在收到其他會員的錢後，就拒絕支付約1,800萬印尼盾（約9,397港元）的每月會費，又突然中止標會，並帶走近1億印尼盾（約5.2萬港元）的標會基金，令韋斯及其他4名會員拿不回會費，引起眾人不滿。

韋斯及其他標會成員多次聯絡新娘無果，每次上她家都找不到人，甚至反過來被新娘家人辱罵，眾人於是報警求助，但韋斯指警方未有積極處理，令眾人被拖欠會費長達1年。韋斯表示，那筆欠款對她來說「不是一筆小錢」，加上其他會員的費用，新娘捲款上億印尼盾。

氣憤的韋斯於上月下旬得知新娘要舉辦婚禮，於是帶着其他受騙會員「不請自來」，向新娘討債。從她於6月20日上傳到社交平台TikTok上的「來慶典討債」影片可見，當時一對新人站在台上接受賓客祝福，韋斯與其他標會會員跟隨賓客上前，要求新娘還錢。新娘起初不願回應，又要求韋斯不要在她的婚禮上討論此事，而一旁的新郎甚是迷茫，直至新娘俯身在他耳邊解釋後，新郎臉上的笑容漸僵，顯得有些不知所措，之後韋斯跟隨送完祝福的賓客離開主禮台。

有網民認為韋斯不應搗亂別人婚禮，但她就強調自己怎麼也找不到新娘，實在別無他法，婚禮會場是這段時日來，眾會員唯一可以追債的地方。她又表示就算新娘報警舉報他們，她也不畏懼，因為她持有新娘欠債的證據。有網民就留言支持韋斯，表示欠債還錢非常合理，新娘當眾丟臉是她自討苦吃。

（綜合）