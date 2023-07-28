小學雞？律師樓返工揹布袋　遭同事杯葛諷窮　後續1句更過分捱轟

狗眼看人低？日前有於律師樓工作的打工仔分享，其公司有新入職的同事因為每天只背布袋上班，所以被律師和秘書杯葛，揶揄她無法進入上流社會，其後更用冷言冷語迫使對方辭職。對方離職後，杯葛她的同事仍不滿足，更揚言「如果下次畀我見到佢喺街，一定打（到）佢趴喺地下」。事件引來網民批評，有人質疑她們即使從事法律行業，卻無法掩飾其無家教品格；亦有人認為「窮人」才會自覺有名牌便是高尚的錯覺，「有錢人不嬲都係着$10嘅衫，個銀包有$1000；窮人就鍾意着$100嘅衫，個銀包得$1」。



有於律師樓工作的打工仔指公司有新同事入職，卻因每天只背布袋上班，所以被他人輕視，更用冷言冷語迫使對方辭職，揚言「如果下次畀我見到佢喺街，一定打（到）佢趴喺地下」，故惹來網民批評。（《自體發光辦公室》劇照

該名打工仔在Facebook專頁「奴工處」以「新同事被同事杯葛，原因係揹布袋返工」為題發帖，指他工作的律師樓上月有90後新同事入職，可惜對方不但「埋唔到堆」，更被一群00後律師和秘書杯葛，取笑她無法進入上流社會，因為她每天只會背布袋上班。其後有同事某天無故責備她和勸她離職，最後她無可奈何下只好遞信辭職。

有人趁她離職便詢問「你屋企人做咩？係咪清潔工？」，「無錢買個好啲嘅袋返工咩？」。該女生離開時反擊指布袋容量大又舒適，更大爆「屋企人係顧問醫生，佢都係揹布袋返公司，有咩問題？」。樓主指新同事離職後兩天，公司仍有人繼續講她壞話，還稱「如果下次畀我見到佢喺街，一定打（到）佢趴喺地下」，而樓主苦言要肩負該同事工作，覺得吃力，故亦產生辭職念頭。

女生離開時霸氣反擊指布袋容量大又舒適，更說「屋企人係顧問醫生，佢都係揹布袋返公司，有咩問題？」。（《是咁的，法官閣下》劇照）

大多網民怒斥杯葛新同事的人「小學雞」，「布袋又點！做到嘢就得」、「有啲𡃁妹覺得自己喺Law firm返工好似高人一等，但行為舉止足以證明係一堆幾無家教嘅人」。另有人認為「窮人」才會對擁有名牌而覺得具優越感，「有錢人不嬲都係着$10嘅衫，個銀包有$1000；窮人就鍾意着$100嘅衫，個銀包得$1」、「人哋本身已經係上流社會，使咩用名牌扮係上流社會」。

有留言則關注帶頭杯葛的人雖從事法律行業，說話卻如此不智，「做Law firm但見到人喺街會走去打到佢趴喺地，預告犯法？」、「有無得舉報」。不過亦有人覺得，對特定行業來說穿着有「行頭」是必須，「對某啲行業工種而言，一身行頭係規範，無話啱唔啱，現實就係咁」、「基本上間公司有返咁上下地位，女士們都係揹個叫『名牌袋』先出得場 」。

（FB「奴工處」）