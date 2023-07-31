離奇！美婦突收大量包裹逾2000件貨　收件者疑是華人　亞馬遜解謎

美國不同州分現收離奇派遞包裹事件！居於弗吉尼亞州及華盛頓的2名女子，近期不約而同收到不屬於她們的包裹，且數量龐大，她們打開包裹發現內有千個頭燈、800支熱熔膠槍、大批兒童床單及兒童望遠鏡等，全都不是她們所訂購，而收件者姓名相信是華人併音。而最令她們崩潰的是，逾百包裹在家中堆積如山，其中1名受害人唯有駕車外出，見人就送上貨品。亞馬遜公司接報調查事件，懷疑有賣家為慳存倉費，將大批倉底貨隨機寄到陌生人的家，該公司已採取行動防止有賣家再作同類行為，並已關閉涉事賣家的帳戶。



史密斯（Cindy Smith），指她近期突然收到逾100個寄到她家的包裹，收件人名字是Lixiao Zhang，相信是華人名字併音，但她不認識對方。（影片截圖）

綜合外媒報道，美國弗吉尼亞州威廉王子縣的女子史密斯（Cindy Smith）近期突然收到逾100箱包裹，收件人名字是Lixiao Zhang，相信是華人併音，但她不認識對方。史密斯打開包裹發現總共有1,000個頭燈、800支熱熔膠槍和數十對兒童望遠鏡。

史密斯初時以為是銷售騙案，即有賣家為了製造高銷售量而將貨品亂寄出來，從而得到5星評級，而她看到如此大批貨品堆積在家中，令她十分頭痛，而她不想造成浪費，「我將貨品放在卡車上，駕車外出時便將貨品免費送給途人，雖然他們覺得我很奇怪」。

居於華盛頓的格爾曼於2個月前，家門前突然出現兩大幢亞馬遜包裹，打開全是兒童床單，令她感到不解。（影片截圖）

原來史密斯的個案並非單一事件，居於華盛頓的格爾曼（Liz Geltman）亦有相同經歷，2個月前，她家門前突然出現2大幢亞馬遜包裹，堆疊高到擋住家門，她指「大量堆在我家門口，打開發現全是兒童床單。」可是仔細調查，發現這些貨品來自不同賣家，且從9個不同州分合共15個貨倉出貨。

亞馬遜接報調查這2宗事件，推斷有國外賣家為了省倉租，把賣不出的「倉底貨」隨機寄到陌生人的家，該公司已採取行動阻止同類事件發生，並已關閉涉案賣家的帳號。