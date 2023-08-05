癡情男對女店員一見鍾情！跟蹤兼狂傳訊息讚「妳好美」　判刑出爐

這種方式的追求，是黐線抑或癡情？台灣有男生光顧餐飲店時，對某位女店員一見鍾情，其後為見對方一面，不惜多次到店內消費，更向對方展開猛烈「追求」。當中包括送花送情書等，眼見對方未領情，更於網上開設多個身分帳號以表愛意，傳訊息稱「寶貝妳很愛我對吧？」，「我願意照顧妳一輩子我死」，其後更跟蹤至女店員的住處，令她受滋擾到不敢出門，終需報警求助。



法官判決時批評被告以不理性用方式追求異性，使女子長期處於不安中，更影響其日常生活，故以《跟蹤騷擾防制法》拘役50天、可易科罰金（以錢抵銷服刑），全案仍可上訴。



有台男對某餐飲店女店員一見鍾情，便向對方展開猛烈追求，包括送花送情書，便瘋狂傳短訊表愛意，以及跟蹤對方回家，最終被捕遭告上法庭。（（《得到的愛致給予的愛》MV截圖））

台媒報道，事發於2020年6月，高雄市沙姓男子光顧某家餐飲店時，對其中1名女店員心生愛慕，之後更多次到該店消費，只為見心儀女生一面。同年10月，他手持花束直接到店內給對方「驚喜」，不過女生當時大為驚訝，根本不敢收花，更未有接受沙男的愛意。可是沙男仍不死心，後來又轉為將手寫情書直接放於店舖櫃台，指名要送給心儀女生，惟女生依然不領情。

沙男後來發現連串行動無用，便於網上搜尋女生的社交平台或帳號，更開設多個分身帳號不停表達愛意，狂傳訊息稱「你好美，我很想妳」、「妳睡的好嗎？妳有沒有想我？」、「每天吃豆漿就近觀察妳」、「寶貝老婆睡了嗎，妳是我的寶貝」、「我知道妳很喜歡我，口是心非」、「寶貝妳很愛我對吧？」、「我願意照顧妳一輩子直到我死」等。

沙男開設多個分身帳號，並不停傳訊息表達愛意，「妳有沒有想我？」、「寶貝妳很愛我對吧？」等等。（GettyImages／示意圖）

當時女店員已經深受困擾，某天更於餐飲店附近發現沙男蹤影，原來他就站在餐飲店對面的郵局緊盯着她，甚至趁她下班時騎車尾隨，在她住處附近不斷徘徊。可憐的女店員被嚇到連放假都不敢出門，最後唯有報警求助。

沙男在女店員住處附近不斷徘徊，女方被嚇到放假都不敢出門，最後唯有報警求助。（《心情好又暖》劇照）

沙男被捕後向警方坦承喜歡女店員，亦多次騎車跟蹤對方。高雄地院法官判決時，批評沙男沒有用理性以及正當方式追求異性，對女子反覆實施侵擾，使她處於不安環境中，影響日常生活，行為實在不該。惟乃念被告有坦白從寬，態度尚可，故依《跟蹤騷擾防制法》判處他拘役50天、可易科罰金，仍可上訴。

（綜合）