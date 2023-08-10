爺爺不慎刮花孫女愛車　致電道歉嫲嫲內疚到喊　孫女趕回家咁安撫

刮花孫女的車擔心到不停道歉？河南有爺爺騎三輪車拉柴時，不慎刮花孫女愛車，擔心得馬上致電小心翼翼道歉，孫女原以為兩老生病，但聽到爺爺不停道歉後仍趕回家中，嫲嫲也內疚到哭起來，她連忙說有認識修車朋友，修起來很便宜，爺爺不必賠償。網民大讚爺爺嫲嫲有教養，才會懂得向孫女道歉，惟不少人批評是私家車泊得太差，才會被爺爺的三輪車刮到。



爺爺騎三輪車倒車時，不慎刮花了孫女的愛車。（微博影片截圖）

內媒報道，河南周口有老爺爺日前騎三輪車拉柴倒車時，不慎刮花孫女愛車，立刻電孫女小心翼翼地道歉，嚇得孫女趕回家中。

孫女王女指，去年她大學畢業後全職在家照顧爺爺嫲嫲，接電話時還以為兩老生病或發生緊急情況，「爺爺跟我說他把我的車給碰了」，聽畢心裏其實很高興，幸好兩老沒出問題。嫲嫲一見到她馬上哭起來，心裏很難過，爺爺道歉一直說修車後會將錢還她。

王女告訴爺爺她認識修車朋友，到時讓他們修就好，「特別便宜」，不必給她錢，最重要他們健健康康，兩老才放下心頭大石。

有網民看見爺爺內疚模樣，認為「現在老人真卑微」，惟許多人大讚爺爺嫲嫲做人處事有水準、有教養，懂得道歉，才會有乖孫女，「有這麼有分寸會做人的爺爺奶奶才會有這麼好的孫女呀」、「相親相愛的一家人」，又教路下次直接說有保險，「說有保險，免費修好了」。

孫女趕回家中安撫，網民大讚老人家有教養才會懂得道歉。（微博影片截圖）

不過，閉路電視拍到孫女的車其實泊歪了，有網民直斥孫女泊得差才會被三輪車刮到，「這車子停的也是一言難盡」、「停車技術，半個車屁股在路邊了」，但孫女解釋，家門外的通道其實過不了車，所以沒有將車泊得太正。

（綜合）