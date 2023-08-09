天價賬單！電話費收$560萬崩潰求救：怎計算的？　原因惹網民熱議

【天價電話費單】百萬元電話費，是打到外太空了嗎？有網民於社交平台分享，近日收到1張電信賬單（電話費單），應繳金額竟達2022萬新台幣（約560萬港元），驚訝向其他網民求救「現在電信費用是怎麼計算的？」。

網民看後紛紛猜測原因，「打到火星去嗎？」、「繳整個城市的嗎？」、「你是不是有一通電話打了幾十年都沒掛斷過」，而最多人估計是電信公司錯把日期寫成金錢；另有人笑言，「這個掏心掏肺都不夠了」、「一次就破產」。



電話費竟然可以這麼貴？（示意圖／gettyimages）

有網民在Facebook群組「爆廢1公社」上載電信賬單圖片，留言問「現在電信費用是怎麼計算的？」、「緬幣還是越幣？」。

從賬單見到，應繳金額高達20,220,905新台幣（約560萬港元）。（Facebook群組「爆廢1公社」）

從賬單見到，抬頭寫明是「強制執行（預告）通知函」，而應繳金額高達20,220,905新台幣（約560萬港元），繳費期限是「請立即繳款」。信件更列明，如事主無視通知，會強制執行法律程序，不再另行通知。

天價賬單引來網民熱議。（Facebook群組「爆廢1公社」）

天價賬單引來網民熱議，紛紛猜測原因，「是打到外太空嗎？」、「繳整個城市的嗎？」、「打到冥王星了吧？」、「你是不是有一通電話打了幾十年都沒掛斷過」、「打到火星去嗎」，而最多人估計是電信公司錯把日期寫成金錢「感覺這是打錯位置，這金額看起來像是日期，結果打到應繳金額這欄」、「2022/09/05」，建議樓主向電信公司詢問。

也有網民笑言，「看什麼，去賣腎吧」、「這個掏心掏肺都不夠了」、「一次就破產」。