疫情下老爺叫懷孕新抱「解決需求」　1年後重提　兒子攜妻女急搬

老爺和新抱雖沒有血緣關係，但都不可以亂倫踰矩。台灣1名人妻在網上表示，疫情期間懷上第二胎，某天老爺在家照顧小朋友時，竟突然透露疫情期間無法前往色情場所，詢問新抱她能否幫忙解決生理需求，人妻頓時拒絕，豈料約1年後，老爺再次重提這個無理要求，兒子氣得想與父親理論，最後兩夫婦以小朋友長大需要有個人空間為由而搬走。帖文引來網民討論，留言批評老爺「道德觀有問題」、「有病、噁心」。



老爺透露疫情期間無法前往色情場所解決生理需要，詢問懷孕新抱能否幫手解決。（《巨輪2》電視劇照）

樓主在facebook群組「匿名公社」表示，「在懷第二胎時，剛好是疫情爆發時，去哪都有點嚴格，需要檢驗身分的時候」，包括俗稱「八大行業」的舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室、視聽歌唱業、理容業、三溫暖業，部分涉及色情，而老爺和奶奶已經離婚，樓主、丈夫、兩人的女兒和老爺當時同住一屋。

某天丈夫外出上班，身懷六甲的樓主和老爺在家中一起照顧長女，兩人聊天時，老爺話題一轉，「聊到他因為疫情關係沒有辦法找人解決自己的生理需求」，樓主形容自己尷尬到只能默默聆聽，眼睛盯着女兒玩耍，惟老爺後來竟開口問樓主「能不能幫我（老爺）解決？」。

老爺一年多後再次提出這個變態要求。（《巨輪2》電視劇照）

樓主當下立即拒絕，但「這件事在心底悶了幾天後，在恐懼與不安情緒下，導致懷孕期情緒一直不穩定容易發脾氣，終於在無法忍受時告訴了老公」，丈夫聽後非常生氣，想找父親理論，但被樓主阻止，兩人經討論後，決定只要日後丈夫不在家時，樓主返回娘家。

然而，在事發1年多後，樓主一家四口在外面露營過夜，老爺於凌晨時份突然私訊樓主，稱自己不快樂，樓主問發生何事，老爺回答「只信任妳，能不能讓我靠在妳身體，而我自己解決生理需求？」樓主和丈夫看着這番對話，感到不知所措，樓主直接回覆「你提的雖然沒發生關係，但這對我老公來說已經是背叛，而我不會做出任何讓我老公難過受傷的事情。希望不要再提到這些事，不然我會跟我老公說出這一切」。

樓主大感委屈，最後決定一家三口一起另覓住所。（《巨輪2》電視劇照）

直至最後，樓主仍不希望丈夫和老爺翻臉，「這對老公太痛苦…決定搬出去住，以小孩子長大需要有個人空間為由」，惟樓主始終難以與其他親友交代事件，始終「這不是個能聊天就可以說出口的故事」。

帖文引來大批網民留言，批評老爺「變態」、「道德觀有問題」、「有病、噁心」、「很噁心又變態的老男人！妳趕快和先生搬出去住比較安全！」。

（facebook群組「匿名公社」）