老爺多次要求「新抱房門唔好鎖」　疑入過嚟搞啲衫　網民勸咁處理

老爺要求媳婦不要鎖房門，到底有什麼原因？



一名人妻網友便在「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，自己並非跟老爺奶奶同住，但兩老卻有他們家門匙，而老爺卻多次要求他們房間不要上鎖，後來更發現他經常趁她不在家時上來……

點圖看原文全文及網民意見：

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「各位請問，結婚時，新娘房4個月內任何人不可以進入（除了老公和自己），所以我新娘房有鎖門。但是，奇怪的是，老爺奶奶沒有和我們住一起，但是，有大門鑰匙，老爺一直向老公要求說，房間不要鎖。」

「我有發現老爺一直趁我和老公不在家的時候會進屋子，說是祖先要上香，老爺奶奶住的地方離我們住得地方很近，5分鐘走路就到，可是，我有發現，我的衣服被亂丟。」

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貼文吸引網民熱烈討論：「不管什麼4個月，我的房間就不讓別人亂進去，懂不懂尊重啊！」「有這個習俗啊，新娘房4個月內不可以亂進入，不管剛娶多久這是尊重。」「我聽過不能空床而已，進去應該是沒關係，不過如果我是你，我會裝監視器，我會想知道他要幹嘛！」「沒聽過這習俗，只聽過房間有胎神，所以不要讓別人進入房間。我覺得你把房門鎖起來比較好，以免東西被偷了，又不能問老爺奶奶。」

「那是要看你都買什麼、藏什麼的藉口啦！趕快把大門的鎖換掉，不要給他們了，而且新娘房有喜神，被他們兩個心懷不軌的這樣搞，喜神都變衰神了。」「一樣房間門鎖起來。老爺奶奶來家裡上香，不管怎樣房間屬於私人領域，他們沒資格開鎖進去的，要是他們依然故我，改天演一齣黃金被偷戲碼，日後就不敢進你的房間了。」

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