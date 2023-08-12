恐怖！健美網紅深蹲硬舉摔倒　「210公斤槓鈴壓斷頸椎」不幸身亡

運動時除了要注意安全，也要量力而為。印尼1名健美網紅用重達210公斤的槓鈴進行深蹲硬舉時，不慎向後摔倒，槓鈴壓斷了他的頸項。雖然他已被即時送院救治，無奈傷勢嚴重，最終不幸身亡。



印尼33歲健美網紅維奇上月發生意外，深蹲硬舉時被重達210公斤的槓鈴壓斷頸項，最終不幸身亡。（影片截圖）

綜合外媒報道，7月15日，印尼33歲健美網紅維奇（Justin Vicky）於峇里島沙努爾健身房進行力量訓練，其間發生意外。維奇在健身教練協助下，用重達210公斤的槓鈴進行深蹲硬舉。當時教練站在維奇身後幫忙，維奇將槓鈴放到肩上，深蹲準備起身時，疑因槓鈴太重，他站立不穩，失平衡向後方倒下，跌坐於教練身上。

事發影片曝光：（畫面可能令人不安）

從網上流傳的影片可見，當維奇舉起槓鈴時已經有些吃力，當他意外倒下壓向教練時，教練不得已鬆開了扶着槓鈴的雙手，維奇無法獨力支撐，槓鈴重重壓向他的肩頸，逼使他頭頸部猛地前屈，隨即癱軟倒地。

維奇被送院搶救，然而他傷勢嚴重，最終不幸身亡。醫療報告顯示，槓鈴壓斷了維奇的頸椎，損害了與心臟及呼吸系統相關的重要神經，導致他死亡。

維奇在社交平台上擁有約3.3萬粉絲，在健美界小有名氣，他的逝世令不少網民感到婉惜，「我永遠不會忘記他對我健身之旅的影響」、「這是一次慘痛的損失，但我們會讓他的精神長存」。