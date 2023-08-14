中英差別！洗衣店設20元VS30元收費　網民估欺負外國人　結果...

埋嚟睇埋嚟揀！洗衣機大平賣？台灣有網民發現某自助洗衣店內標示牌異常有趣，因為中文字眼顯示每次洗衣為20元台幣（下同，約5港元），可是英文卻標示為30元（約7.6港元），令她笑稱「欺負老外就是了」。事後網民都搞笑地指這或許是不會中文的代價，「10塊是翻譯費用」；惟有他人看出端倪，指出英文句子背後表達的意思是「全部洗衣機30元」，故強調並非外國人「輸蝕」，「分明是欺負自己人」、「老外：『賺爛了賺爛了』」。



台灣某自助洗衣店內的標示牌以中文顯示，每次洗衣為20元，可是英文卻標示為30元，不過有細心網民就察覺端倪，反指「這分明是欺負自己人」。（FB「路上觀察學院」圖片）

該途人在Facebook群組「路上觀察學院」發帖並附上1張自助洗衣店的標示牌，顯示「不分機台大小，免儲傎，超划算」，以中文表示「洗衣一律20元」；而英文則需要30元，不禁令她笑言：「所以欺負老外就是了。」

有網民笑指差價或許就是不懂中文代價，「你不學中文，洗衣店就會代替中文懲罰你」、「還好我都看中文」、「10塊是翻譯費用」、「關稅啦」、「就是要宰」，並好奇「洗衣前要先刷身份證驗國籍嗎？」；但有人留意到以中文所顯示的20元是後期貼上，故猜測應該是店主忘記修改英文牌而已，並非眾人所想的差別對待。

不過另有眼利網民看出當中端倪，指出英文寫着「All washing machine is $30」，意思應為「全部洗衣機30元」，故感嘆外國人其實「有賺」，「這分明是欺負自己人」、「我要當老外，再叫台車來運都划算」、「老外：『賺爛了賺爛了』」、「這老闆佛心來着，用30元洗衣機來促進國民外交」。

（FB「路上觀察學院」）