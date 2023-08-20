21歲女大生被叫「阿姨」嬲爆　怒告遭侮辱索償　法官咁判糗大了

見到女性別隨便叫「阿姨」，否則隨時惹上官非。台灣1名21歲蔡姓女大學生，被年紀較大的林姓女子稱是「21歲的阿姨」，心生不忿反嗆林女「祝母親節快樂」，而林女事後把對話轉載到Facebook，並斥蔡女是「瘋婆」。蔡女認為林女侮辱，於是告上法庭，惟法官認為蔡女言論雖然讓人不舒服，但受言論自由保護，判林女無罪，同時駁回蔡女附帶的民事索償。



見到女性別隨便叫「阿姨」，否則隨時惹上官非。（示意圖／gettyimages）

綜合台灣媒體報道，蔡女與林女並不認識，糾紛始於蔡女在Facebook一則帖文留言，但有網民表示「別鬧了阿姨」，蔡女於是回應自己於2001年出生，林女隨即加入留言「21歲的阿姨」，讓蔡女不開心。

蔡女認為林女年齡較大，不應叫她「阿姨」，遂私信林女「一坨大便」圖案，並稱呼林女「媽媽」，又說「你生小孩了喔」。林女不明所以，把與蔡女對話紀錄截圖上載到Dcard論壇，形容「高科大這位瘋婆」，直指「她（蔡女）感覺不太正常，隨便亂私訊（大便圖案），問的問題也超沒禮貌」。

林女把與蔡女對話紀錄截圖上載到Dcard論壇。（Dcard）

對話截圖被公開後，蔡女提告林女侮辱，還附帶民事求償。不過法官指出，生小孩問題與性行為、道德觀有高度連結，蔡女一直說林女有小孩，林女感冒犯屬於正常，雖然林女說「瘋婆」2字令人不舒服，但受言論自由保護，且被詆毀時用語言回擊，是人性自然反應。

法官指然林女說「瘋婆」2字令人不舒服，但受言論自由保護，且被詆毀時用語言回擊，是人性自然反應。（示意圖／gettyimages）

法官續說，生活中負面用詞多，不能一說負面用詞就用刑法「公然侮辱罪處」處罰，而在這情形下，「主動挑起爭端」的人要更有包容力，考慮整體情況，裁定林女無罪，同時駁回蔡女附帶的民事索償。