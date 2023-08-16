勁！少女用臉打乒乓波超神準　網民：讓你雙手都打唔贏　實情係…

神乎其技！近日網上流傳一段影片，有少女於體育館內打乒乓球，但竟然毋須使用球拍，而是靠快速擺動身體、搖晃頭部，用臉頰將球打回去，還十分精準每下都能接到，超凡技藝引來網民驚嘆，「無敵鐵頭功」、「真係讓你雙手都打唔贏」。

翻查資料，其實該段影片是舊片再瘋傳，2015年日本一間護膚品公司為宣傳其面膜彈性和張力好，忽發奇想拍出少女用臉打乒乓球的宣傳影片，成功引起關注。



近日網上再瘋傳日本面膜廣告影片，可見1名少女竟用臉打乒乓球。（facebook群組「好fashion呀你」影片截圖）

有香港網民於facebook群組「好fashion呀你」發布一段19秒長影片，片初可見一群人在室內乒乓球場打球，鏡頭聚焦前方一名正在發球的大媽。畫面中大媽游刃有餘地用反手與隊友對打，當大媽打失時，鏡頭拉近聚焦於後方一名少女。

原以為只是一段普通拍攝運動情況的影片，沒想到少女原來是「武林高手」，竟用臉頰打乒乓球，只見少女雙手均沒有拿球拍，而是快速擺動身體、左右搖晃頭部，精準地用臉頰接球再甩回給隊友。

即睇少女用臉打乒乓球過程▼▼▼

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影片引來網民熱議，「我仲以為前面個個姐姐係主角，點知……」、「正手反手都得嗰下勁，Sorry，係正面反面都得先勁」、「高手： 手中無拍，塊面變拍」、「呢位同學梗係成日唔記得帶乒乓球拍返學，久而久之就練出呢一頭絕技」，有人則笑言「high咗嘢？」、「打完塊臉會唔會腫？」、「勁過鄧亞萍（已退役中國奧運金牌乒乓球運動員）」。

表面看令人驚嘆「高手在民間」，不過其實這段影片是2015年日本一間護膚品公司的廣告影片，以少女用臉打乒乓球的創意來推廣面膜產品的彈性和張力。有報道指出，事實查核網站Snopes曾將影片放慢動作分析，發現乒乓球動向不自然，故估計影片可能曾經電腦處理。