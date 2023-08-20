天降巨型剪草刀！屯門友險「中頭獎」嚇破膽　不滿管理公司咁回覆

高空擲物後果隨時非常嚴重！有屯門街坊近日於社交平台貼出相片，指上周五（18日）行經新屯門中心外的行人路時，1把巨型剪草刀突然從屋苑平台墜墜下，令他險些「中頭獎」。事主向屋苑管理處反映，僅獲口頭回應承諾跟進，而事後他得知管理公司發通告向住戶交代事件，不滿公司將事件性質「講到勁小事」，決定報警處理。



有屯門街坊指上周五（18日）行經新屯門中心外的行人路時，1把巨型剪草刀突然從屋苑平台下，令他險些「中頭獎」。（fb「真.屯門友」圖片）

「出街真係要睇路！」該名屯門街坊於facebook群組貼出相片，指上周五（18日）上午9時40分左右，行經新屯門中心往龍門居方向時，1把巨型剪草刀突然從天而降！事主形容當下「嚇到我心都跳埋出嚟」，直言「如果我行快幾步，真係成把刀劈落我個頭度」。

事主驚魂甫定抬頭查看，見到1名年約60歲的女工人於平台位置，懷疑剪草刀從平台墜下，「由於太遠，聽唔清楚佢講咩」。事後她致電屋苑管理處反映事件，「得到嘅回應只係口頭上承諾會跟進」。

事主形容當下「嚇到我心都跳埋出嚟」，直言「如果我行快幾步，真係成把刀劈落我個頭度」。（fb「真.屯門友」圖片）

事主的經歷令網民嘩然，紛紛表示事態嚴重，「好彩人無事，真係滴汗」、「我而家行路如果有瓦遮頭，一定行有瓦遮頭地方」、「呢啲真係小心都無用，好彩無事」、「插正腳都死」。亦有人勸樓主報警處理，「可能上面做園藝嗰啲員工做嘢跌落嚟」、「強烈建議報警！搞出人命㗎」、「如果係我一定報警處理，因為高空擲物係犯法」。

後來事主上載新屯門中心的屋苑通告相片，通告提及管理處接獲通知，指有剪刀從平台位置墜下，幸無傷及途人。他不滿管理處未有如實反映事件性質，「講到勁小事，『剪刀』？工業用剪草刀喎！又叫業戶自己小心啲」，並更新指已就事件報警。管理處則於通告交代稱已就事件與警方聯絡，將積極配合調查，並已訓示承辦商工人，提醒業戶注意同類情況。