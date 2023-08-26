細思極恐！糖果「愈食愈大粒」吐出揭是1物　網民：吃到不堪設想

哪會有糖果越吃越大粒？日本有網民分享獲朋友贈送「糖果」，不料放進口中卻發現越食越大顆，吐出驚悉原來是壓縮毛巾，他質問「誰在糖堆裏放壓縮毛巾，給我自首」，幸好及時發現，否則「搞不好會當場噎死」。有網民對糖果和壓縮毛巾竟然可以有如此類似包裝都感到可怕，亦有人擔憂小孩容易誤食，後果不堪設想。



日本有網民獲朋友贈送「糖果」，放進口中卻覺得越食越大顆，吐出才發現原來是壓縮毛巾，他苦言幸好及時發現，否則「搞不好會當場噎死」。（Twitter@ykatsuta6795）

該網民於Twitter（現稱X）發帖並附上1張圖片，指「到底是誰在鹽糖放壓縮毛巾的，給我老實自首說出來」。圖片所示，有３顆包裝上寫着鹽糖（塩タブレット）顯然是可以進吃的糖果，但圖中右上方那顆包裝雖然看似與其他３顆無異，不過仔細看便發現寫着壓縮毛巾（Compressed Towel）。

樓主指，當天於朋友手上拿了堆糖果，不過卻被混入壓縮毛巾，由於這種毛巾沾水後便會膨脹，當他放進口中時，察覺「糖果」愈來愈大，覺得有異便馬上吐出來，及後才驚覺原來是壓縮毛巾，他猶有餘悸表示，幸好有及時反應過來，不然「搞不好會當場噎死」。

壓縮毛巾方便旅遊時使用，易於放入行李箱，用後可即棄，不過樓主誤當糖果進食令不少網民表示可怕，「這個很危險，真的要小心」、「現在這種壓縮的東西很多，幸好沒有進到喉嚨」、「做成這樣就是糖果啊」、「意圖謀殺」，有留言非常擔憂不會分辨的小孩最容易「中伏」，後果不堪設想。

（Twitter）