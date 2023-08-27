影片直擊男女濕吻　女方突「爆發」　網民笑言︰《鏈鋸人》劇情

日本熱門漫畫《鏈鋸人》男主角淀治和人初吻，但對方突然嘔吐，初吻變成嘔吐味道，荒誕情節原來在現實中的確會發生。近日網上流傳1段影片，片中下方寫上「七夕情人節女友跟我交換體液」，可見1對男女正在濕吻，正當以為發生18禁情節時，穿着性感的女方突然嘔吐，口中嘔吐物直接噴入男方口腔，男方連忙吐出，場面尷尬無比。網民紛紛表示「鏈鋸人劇情嗎？」、「等等就變鏈鋸人了」。



外籍男女不理會其他人目光，女方坐在男方的腿上，兩人情到濃時當場濕吻起來。（facebook專頁「來自星星的事」影片截圖）

facebook專頁「來自星星的事」近日上載1段影片，片長約10秒，現場播放吵鬧音樂，其他人手持飲料，相信身處娛樂場所，涉事外籍男女不理會其他人目光，穿上低胸上衣的女方坐在男方的腿上，兩人情到濃時當場濕吻起來。

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但女方突然向前傾，開始醞釀「大爆發」，隨即湧出大量嘔吐物，部分嘔吐物更直接噴入男方嘴內，兩人一起吐在地上，男方連忙後退，繼而用手擦拭嘴部，眾人紛紛驚呼，當中有人更叫「Oh! my!（哦！我的！）」，影片下方補充「七夕情人節女友跟我交換體液」，但七夕是中國情人節，在外國並不流行，未能確定是否七夕發生和兩人身份。

網民紛紛想起《鏈鋸人》情節，留言指「鏈鋸人劇情嗎？」、「等等就變鏈鋸人了」、「另類的吃到飽」。

（facebook專頁「來自星星的事」）