便當海帶竟是「污穢鐵片」！食客咬入口先發現即嘔　餐廳咁解釋

鐵片竟然跌進便當裏，也太危險了吧！台灣有民眾日前去自助餐店購買便當，回家享用時突然咬到藏於金針菇裏的「海帶」，仔細看才發現是非常骯髒的鐵片，令她反胃吐了三次。店主後來解釋，是夾菜的夾子鬆脫不慎掉落，已向客人致歉並退還所有便當的費用。當地衞生局及後派員到店稽查，發現該店存有多項衛生問題，已要求限期內改善；若複查仍未見改善，可依法處台幣6萬元（要下同，約1.4港元）罰款。



台灣有民眾於自助餐店購買便當，咬到最後一口卻咬到藏於金針菇裏的「海帶」，仔細看才發現是非常骯髒的鐵片，令她反胃吐了三次，嘴巴也被刮傷。（FB「爆怨公社」圖片）

「已吐...」，該食客在facebook群組「爆怨公社」發帖，指日前前往高雄市鼓山區某自助餐店購買便當拿回家享用，不料最後一口菜竟然發現「海帶」，但仔細看才發現原來是非常骯髒的鐵片，讓她崩潰喊道「吃到這種東西…我真的心裡陰影面積…」。她補充，因為當時沒帶眼鏡， 所以當時直接放進嘴裏，察覺咬到鐵片後馬上吐出，「感覺牙齒刮了不少污垢下來」。

當事人邱小姐接受台媒訪問時指，她於15日於自助餐店花了255元新台幣（約63港元）買了3個便當，其中雞扒便當裏包含金針菇，回家享用時卻突然咬到「海帶」，仔細看才發現是非常骯髒的鐵片，嘴巴被輕微刮傷，亦反胃吐了3次。店方事後解釋，其實是夾子的鐵片本來已經快要掉落，不幸掉落至客人便當，已向對方道歉，並退還3個便當的費用。

不少網民驟眼看都錯將鐵片當作海帶，「我以為是昆布」，並驚呼「好危險...那個會割到耶」、「牙齒沒事吧」、「我要吐了」，有人笑言「補鐵質」、「驚喜總是在最後一口」。有留言分享同樣「中伏」經歷，「我還吃過生銹鐵釘，鐵刷絲」、「我喝珍珠奶茶，吃到兩顆蒼蠅！」。

對此，高雄市政府衞生局表示，15日獲報後派員現場稽查，經查現場未見食品器具鐵片脫落，針對冰箱溫度不符規定、從業人員無體檢資料、食材未離地放置、電扇及煎台油汙等缺失，依《食品安全衛生管理法》第8條第1項限期改善；若屆期複查未改善者，將依同法44條第1項規定處台幣6萬元以上罰款。衞生局另外呼籲食品業者，務必恪遵食品安全衛生管理相關規定，維護食安與市民健康。

（FB「爆怨公社」）