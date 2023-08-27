農曆七月│便利店開門驚見「貞子」爬出迎賓　網民：這真的嚇人！

嚇到個心離一離？台灣有市民到便利店時驚見到令人「毛管戙」的一幕──開門即見到「貞子」人偶慢慢升起，「她」披頭散髮且身穿白衣，看不到五官，場面令人大嚇一跳！現場片段在網上瘋傳，相信是便利店「搞搞新意思」應節，有網民笑稱「鬼月去小七（7-Eleven）最有臨場感」，亦有人指雖然看似可怕、「好應景」，不過認為裝置未夠完善，認為應配上昏暗燈光及音效，營造更逼真效果。



台灣有便利店為應節，於近門口位置擺放如「貞子」的裝飾，當有客人進去時便會慢慢升起，加上她身穿白衣又披頭散髮，相當嚇人。（FB「爆廢1公社」圖片）

該顧客在facebook群組「爆廢1公社」發帖，形容「聽說鬼月的時候去小七最有臨場感」。片段可見該便利店裝有自動門，大門感應到有人後即打開，而店內右方擺放了大量飲料的專區，中央的空間有身穿白衣、一頭黑色長髮的「女子」往上升起，披頭散髮看不到五官，彷如電影《貞子》的猛鬼從井底爬出的一幕。當自動門關上後，人偶又會慢慢下降，適逢農曆七月，不禁令人看得驚心膽跳。

有網民直言場面可怕，「這真的嚇人」、「好應景」、「阿公阿嬤會生氣」、「貞子以前是爬水井…現在…」、「回家發現祂在電梯裏等你…這又是另外一個故事了」，並笑言「不要玩門，鬼：『你不知道我很累嗎』」。亦有留言認為擺設雖然嚇人，但提出可以需要改善增強氣氛，「沒說歡迎光臨音效...失敗」、「加一個配音或閃光紅燈，差不多完美了」。

其實台灣便利商店為應節，過往都會於農曆七月鬼節設置恐怖裝飾，如去年就有恐怖「母子檔」，有隻穿白衣「全身染血女鬼」趴在貨物上，手持木筷吃杯麵，旁邊還有他的「兒子」，更被網民認出她們就是在模仿經典鬼片《咒怨》中的伽椰子和俊雄母子檔。

台灣便利商店過往於農曆七月曾設置的恐怖裝飾。（FB「爆廢公社」圖片）

（綜合）