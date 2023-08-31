巴士埋正車站開門都要罵？老翁上車因1事狂罵車長　網民狠批野蠻

今時今日乘客咁嘅態度係唔得㗎！有港男在網上發文表示，有巴士車長「埋正站上落客」竟然被罵，事緣當時1名老翁拖着買餸車，不肯走到巴士站排隊，最後要多走幾步排隊上車，竟因此指罵車長。港男直斥該老翁「唔識排隊又喺度嘈」，遂在網上發文為車長抱不平，亦希望老翁能明事理。網民紛紛留言指出「行車時騷擾司機已經拉得」、「好多野蠻老人家，自己永遠都係啱，人哋永遠都係錯」。



「司機埋正站上落客」，做法正常又合理。示意圖。（資料圖片）

該港男在facebook群組「馬鞍山之友 2.0 」發文表示，事發時巴士駛至，「司機埋正站上落客」，做法正常又合理，但涉事老翁上車後指責司機，聲稱「老人家拖住買餸車唔方便」，相信對方嫌重，不肯走到巴士站排隊，而巴士駛去車站才肯開門，沒有對老翁作出特別遷就，故老翁要多走多幾步排隊，上車後便指罵車長發洩。

網民留言批評「好多野蠻老人家，自己永遠都係啱，人哋永遠都係錯」、「老鬼不尊重人」。（《隱閉中年》電影劇照）

樓主批評該老翁「唔識排隊又喺度嘈」、「你排啱隊咪得囉」、「唔好講咩司機受過專業訓練要受你哋氣，啲司機一日對住過千個客，受得幾多次？鬧人之前反省吓自己先啦，老人家」。網民紛紛留言指「行車時騷擾司機已經拉得」、「好多野蠻老人家，自己永遠都係啱，人哋永遠都係錯」、「老鬼不尊重人」。

（facebook群組「馬鞍山之友 2.0 」）