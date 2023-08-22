巴士男企走廊阻塞乘客上車　港女不滿公審怒斥自私精：行入啲啦

繼讓座與否常起罵戰後，連企位都引來爭議！日前有港女大呻等候巴士時，看見車上有乘客只顧看手機，即使看到後方仍有空位都沒有移後，其他乘客難以上車，故不滿斥對方自私精，怒罵「好心你啲仆X行入啲啦，其他人係咪唔使搭車呀」。不少網民都認同樓主所言，指出平日經常遇到同樣情況，「而家唔少人世界只有部電話」，「有啲叫佢行入啲仲要X面」；惟有留言覺得若然站到後方，「落車又會無人讓你出去」，指出其實是惡性循環問題。



有港女等候巴士時，遇到車上乘客只顧看手機，即使知道後方仍有空位都「企硬」不讓，故斥對方自私精，「好心你啲仆X行入啲啦，其他人係咪唔使搭車呀」，網民對此紛紛表示有同感。（FB「大埔-TAI-PO」圖片）

該港女在Facebook「大埔 TAI PO」群組發帖，怒斥「好心你啲仆X返工放工時間搭九巴就行入啲啦，成日塞住喺中間，其他人係咪唔使搭車呀？！#自私精」，並補充「我睇住佢擰轉頭，望到後面仲有好多位，但係繼續玩電話郁都唔郁」。

圖片所示，巴士上1名男乘客站在狹窄通道間，後方仍有大片空位，惟凝視着手機的他未未有移後。

圖片見到，男乘客後方確實仍有空位。（FB「大埔-TAI-PO」圖片）

帖文獲不少網民表示有同感，「而家唔少人世界只有部電話」、「佢塞住都唔緊要，咁我咪自己行入去囉，但佢仲『Jip』返你，覺得你好阻住佢」、「有啲叫佢行入啲仲要X面，勁X自私」、「我阿媽成日都會大嗌，『入面有鬼咩，行入啲啦』」、「我試過喺門口大聲X行入啲啦，啲人即刻行入咗」。有巴士司機則表示，「揸咗10+年巴士，呢個情況香港咁多年來都無改善過」。

亦有網民認為情有可原，「個位最多咪企多兩個人，同埋如果生得高，入面會頂住個頭」、「因為行入咗，落車又無人讓你出去，惡性循環」。有留言就分享其他惡頂行為，「我好怕嗰啲『門神』，唔知點解佢哋好鍾意企門兩側畀落車嘅人撞，重點係架車係有其他位置企」、「有啲企落客位同通道封晒路，但上層就N咁多位，呢個算好少少架喇」。

（FB「大埔 TAI PO」）