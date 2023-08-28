字畫黨再現！網民拆解行騙手法：十年如一日　教2招對付：報食環

所謂「橋唔怕舊」，10年前的「字畫黨」勒索手法疑再現，香港各區近日出現「名畫展」，疑有人將大型畫卷攤放於地上，當有行人不慎踩到時便會要求巨額賠償。「字畫黨」引起市民關注，多區網民都上載圖片稱曾目擊，不少人批評相關手法「十年如一日」，直指多年前已有同類騙案，當時曾有騙徒被捕，更遭判監禁及罰款，呼籲街坊提高警覺，又提出2招應對，當中包括向食環署舉報。



10年前的「字畫黨」勒索手法疑再現，據報騙徒會將大型畫卷攤放於地上，當有行人不慎踩到時便會要求巨額賠償。（fb圖片）

本港社交平台多個地區群組近日均有網民上載相片，指發現本港多區出現「名畫展」，有中年男子會帶同大型字畫，於行人天橋、公園，或是行人路等人來人往的地方攤開畫卷，如有途人行經時沒留神踩到畫上，負責看管畫卷的男子便會要求賠償，從而圖利，「小心，唔係一個做嘢㗎，有人會迫你跌埋去踩幅畫，有人拍照，分工合作」。

「字畫黨」蹤影遍佈各區，網民不禁嘲諷指詐騙集團人強馬壯，懂得善用香港交通網絡「搵食」，建議遇到時可報警，或向食環舉報阻街。（fb圖片）

由於「字畫黨」蹤影遍佈各區，網民不禁嘲諷指詐騙集團人強馬壯，懂得善用香港交通網絡「搵食」，「好多區都有，唔同人，集團式」、「靚畫就可以求其放喺地下畀人睇？唔驚污糟咩？所以俾人踩到唔怪得人」。有網民好奇問「點解呢啲名畫黨都係同一幅畫？」，隨即有人找出畫作為內地畫家張孝友的《南鄉舊夢圖》，並貼出淘寶網的仿作品購買連結，笑指「淘寶一次過order多啲有discount（折扣）」。

淘寶網商品資料顯示，宣紙或絹布的《南鄉舊夢圖》售價由數十至數百元，呎寸約1米乘4米。

淘寶網有多項宣紙或絹布的《南鄉舊夢圖》發售，售價由數十至數百元不等。（淘寶網截圖）

亦有網民指出，「字畫黨」行騙手法並非新鮮事，指相關行騙手法「十年如一日」，未知為何詐騙集團會以舊手法再次回歸，但呼籲大家提醒親友，以免遭受損失。有人則建議，當在街上遇到同類騙案時，可致電報警要求介入，或可向食物環境衞生署舉報阻街情況，「報警話佢非法佔路」、「報1823，有人將垃圾隨處放在街上，阻礙行人」、「即刻打999話有人行乞」。

翻查資料，早於2014年，1名持雙程證的內地漢於元朗谷亭街行人路展示1幅4米乘1米畫作，並擬以300元向途人兜售，遭食署處職員當場拘捕。男子其後被控違反逗留條件、阻街及無牌販賣等罪名，最終被判監2個月及罰款450元。