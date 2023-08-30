方國珊誤當遊戲直播為飛機失事：險過剃頭　網民嘲：條友真係唔識

今時今日的電子遊戲像真度極高，能媲美實況畫面。西貢區議員方國珊日前於facebook專頁轉發帖文，指印度1架民航客機引擎冒煙，需要緊急降落，更形容事件「險過剃頭」。不過相關帖文其實已標明「曾在直播」，並標籤了《Grand Theft Auto V》（GTA V）的遊戲名稱，引來網民嘲笑方國珊誤會遊戲畫面為真實，事後方刪除帖文，惟仍有網民及機迷瘋傳截圖討論。



西貢區議員方國珊誤將《Grand Theft Auto V》（GTA V）遊戲直播當成飛機失事畫面，引來網民截圖討論。（fb截圖）

方國珊日前於facebook專頁轉發遊戲直播主「Wolf 34」的帖文，內容寫有「Plane Emergency Landing in Indian Airports（飛機緊急迫降印度機場）」，截圖顯示1架客機兩邊機翼的引擎位置均冒出白煙，正向地面俯衝的情況。該帖文附有「曾在直播」的說明，同時標籤了《Grand Theft Auto V》（GTA V）的遊戲名稱。

不過方國珊轉載帖文時，卻寫上：「這部印度民航客機，真係經歷生死關頭，相信機內乘客應該全部驚魂未定，嚇到花容失色，真係險過剃頭。」網民一看認為方將遊戲直播畫面當成真實飛機失事意外，紛紛留言質疑「係咪搞笑？」、「真心定搞錯？」。

眼見方國珊一直未有解釋或澄清，網民均認為她擺了巨大烏龍，截圖嘲諷討論；方國珊其後已將相關帖文刪除。（資料圖片）

眼見方國珊一直未有解釋或澄清，網民均認為她擺了巨大烏龍，截圖嘲諷「條友真係唔識㗎喎」、「阿姐今日係盂蘭節唔係愚人節」、「已經大大隻字寫住GTA」、「可能佢個帳號俾黑客入侵」。有人甚至質疑，本身具工程師資格的方國珊理應有能力分辦影片真偽，「如果真片，（飛機）一早爆咗」、「Engineer喎……」。

直至今晨（30日），網民發現方國珊已經將相關帖文刪除，惟討論區及不同facebook群組仍有人分享截圖討論。