廁所要小修小補點算好？ 裝修佬教3大DIY維修廁所技巧｜生活百科

小編發現，原來最多人需要單位維修嘅地方係「廁所」！所以裝修佬今日決定為咁多位整合一下3大最常見嘅家居DIY維修問題同方法，計計埋埋就省一大筆錢㗎啦！



清潔要塗上玻璃膠的表面，確保表面乾爽無塵。（影片截圖）

什麼是玻璃膠？

玻璃膠是一種家居常用的黏合劑，主要用於將各種玻璃與其它基材進行粘接、修補和密封的材料。

市面上嘅玻璃膠品種有很多，如水族箱專用膠、大玻璃專用膠、浴室防霉專用膠等。

發現洗手盆或企缸邊緣位置有滲水，可以怎樣處理？



這時候便可以用玻璃膠進行修補了，學懂技巧的話幾分鐘就可以「搞掂」！

唧膠後如有多餘的玻璃膠，可用玻璃刮將其鋪平，然後待至少2小時令表面乾固。（影片截圖）

DIY修補步驟：

1. 將玻璃膠裝進玻璃膠唧槍，噴嘴按所需玻璃膠粗幼打斜切口，以便唧膠

2. 清潔要塗上玻璃膠的表面，確保表面乾爽無塵。

3. 唧膠後如有多餘的玻璃膠，可用玻璃刮將其鋪平，然後待至少2小時令表面乾固（24小時後會完全凝固）。

發現有滲漏時，便要看看是哪個位置出問題了，需找出是膠喉滲漏，抑或是水喉接駁位有滲漏。（影片截圖）

如果玻璃膠表面沒有裂縫或氣孔等瑕疵，但仍有滲水情況，可以怎樣處理？



假如發現有滲漏時，便要看看是哪個位置出問題了，需找出是膠喉滲漏，抑或是水喉接駁位有滲漏。膠喉有滲漏的話，可以到五金舖配一條相應尺寸的膠喉；如是接駁位有滲漏的話，便可以用$2 DIY解決滲水問題！

DIY防漏水步驟：

1. 連接着接駁位的是一條隔氣裝置，首先將大量清水沖入水喉，再用拉扯形式將裝置內的水全部排出。這樣便可以將儲存在隔氣內的污水完全沖走，否則稍後扭開接駁位時就會有臭氣傳出。

注意事項：排水期間有聽到「咕嚕咕嚕」聲屬正常情況。

2. 將接駁位扭開，扭開後會看到有「水喉膠布」在接駁位上，然後將所有舊的水喉膠布撕走。

3. 其後再將新的水喉膠布捲上，並確保膠布有覆蓋水喉的整個「牙位」

將接駁位扭開，會看到有「水喉膠布」在接駁位上，然後將所有舊的水喉膠布撕走，再換上新的膠布。（影片截圖）

Q：哪裡可以買水喉膠布？

A：一般在五金舖都可以購買，價錢約＄2。

解決了滲水問題，但發現去水臭氣問題嚴重可以如何清理？



一般而言，大家可以先清理隔氣。隔氣是一個貯存在內的「水封」，一個氣密的原理，令去水渠的異味不會回流到家裡。

當「水封」因某種原因，例如是去水位閒置太久，又或者是污物淤塞，均有機會令水封失效，異味便會再次回流到家中。

安裝底盒時可留意隔氣扭合位是否有防漏水膠圈，若膠圈有損爛或遺失，便需要到五金舖購買。（影片截圖）

DIY清理步驟：

1. 拆下隔氣底盒（下面部分位置）

注意事項：此時底盒會充滿污水和垃圾，這屬正常情況。

2. 清潔隔氣底盒，確保表面乾爽後再次安裝回原位。

注意事項：再次安裝底盒時可留意隔氣扭合位是否有防漏水膠圈，若膠圈有損爛或遺失，便需要到五金舖購買。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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