親戚指「農曆七月生子不好」倡延後生　人妻被追問產期焦慮險出事

民間流傳不少於農曆七月鬼節的禁忌，台灣有人夫就分享由於太太預產期碰巧在這段時間，有親戚瘋狂以「鬼月不能生小孩」洗腦其父母，「要嘛提早生，要嘛延後生」，怎料父母後來竟然相信對方所說，更每天致電詢問妻子產期，連累其妻精神緊張差點出意外，他生氣表示「拜拜是讓心靈有個寄託跟安撫安慰的功能，不是給你拿來騙治病騙奇蹟跟騙錢的」。不少網民都覺得有信仰非壞事，但就不能過度迷信，更質疑「都21世紀了」；亦有人指出產婦和嬰兒健康才是要事，「延產如果意外，他們可以擔的起？」。



台灣有人妻預產期在農曆七月，有親戚竟以「鬼月不能生小孩」洗腦其公婆，更稱「要嘛提早生，要嘛延後生」，連累她精神緊張差點出意外，讓丈夫極為不滿。（《爸爸好奇怪》劇照）

「這是一個不幸的月份，尤其在長輩的心裏」。該人夫在facebook群組「匿名2公社」發帖，開宗明義問「有聽過生小孩要看日子，那你有聽過要躲月份的嗎？」他指妻子懷孕本是開心事，可惜因為預產期碰巧在農曆七月期間，經常去廟裏拜拜的親戚知道後便一直洗腦其父母，稱農曆七月生產對小孩跟孕婦不好，「要嘛提早生，要嘛延後生」，還指如果真的要生，謹記要去宮廟準備三牲（雞、豬、魚）素果祭拜和給香油錢，讓它們幫忙請神明來護駕保佑母子平安。

樓主透露父母被洗腦後，他每天都收到父母致電詢問妻子產期，而妻子則因過於緊張差點出意外，親戚知悉後還不忘加鹽加醋，「不要不信邪！現在只是小小警告你們！」。樓主對妻子遇到意外既無奈又憤怒，斥「拜拜是讓心靈有個寄託跟安撫安慰的功能，不是給你拿來騙治病騙奇蹟跟騙錢的」，而那些親戚其後還辯稱去醫院治好，就是神明有幫忙；沒治好就是因為自身業障重、香油錢給得不夠多、拜得不夠神心。

樓主有見及此，奉勸他人若然家裏有習慣去「拜拜」的親戚，千萬不要對其說實話，因為一切壓力都源於他們「臭嘴」，還表示再給他機會，就會騙父母說預產期在農曆八月中，而且孩子出世後也不會告訴任何人，直到八月中旬。

人妻差點出意外後，親戚還不忘加鹽加醋，稱「不要不信邪！現在只是小小警告你們」。（《Baby復仇記》劇照）

帖文惹來網民熱議，批評樓主親戚過於迷信，認為小孩平安健康才是最重要，「能自然產，為什麼要剖腹產！除非是你老婆自己選擇要剖腹產」、「延產如果意外，他們可以擔的起？」、「有信仰不是一件壞事，但真的不要走火入魔耶」、「都21世紀了」、「迷信害死人」，並勸籲樓主「別聽不關事的人說的屁話，自己做什麼自己知道就好」。

有留言揶揄那些迷信親戚，「記得要是身體有問題要去看醫生或住院，不要浪費那個錢，直接去請神明幫忙就好」、「突然有點慶幸我婆婆是基督教」、「迷信有時真的好好笑，還有遇過搞到整家去改名那種」。留言區不乏有於農曆七月出生網民分享他們人生「順風順水」，表示他們身體健康，生活順利，所以並不相信樓主親戚所說無稽之談。

（FB「匿名2公社」）