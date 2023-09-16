女大生深水埗街頭等人　呻遭阿伯狂𥄫　自稱不漂亮嘲：咁重口味？

女生出街「被𥄫」怎辦？有女大學生在討論區發文大呻，稱自己生得不漂亮，「生到成碌X咁」，但日前站在深水埗街頭等朋友時，感覺有名阿伯「一路望住我」，誇張到雙目對視仍一直𥄫，「好尷尬同埋原來啲阿伯咁重口味」、「𥄫得咁猖狂」。不少網民認為她應該開聲還擊，更有人分享更誇張經歷，但亦有人提到阿伯未必是有心𥄫。



女大生日前去深水埗站在街頭等朋友，大呻「啲阿伯𥄫女𥄫得咁猖狂」。（《福秀回來了》劇照）

樓主在Dcard討論區以題為「咩深水埗啲阿伯𥄫女𥄫得咁猖狂」發文，明言「自問生到成碌X咁，外型算係最X嗰堆，唯一優點我諗淨係得後生」，她平日甚少出入深水埗，當天剛好約人吃飯，站在巴士站附近邊玩手機邊等時，「feel到啲阿伯一路行一路望住我」。

樓主一開始以為是錯覺，自己看錯「但係有個誇張到同佢對埋眼，佢都繼續望住我…」，坦言「我真係咁大個女第一次咁樣俾人𥄫」，雖不至於覺惡心或暗爽，「純粹覺得好尷尬同埋原來啲阿伯咁重口味，仲要𥄫女𥄫得咁猖狂」，萬一是漂亮女生可能更誇張。她補充曾想過會否被誤會是「企街」，擔心被以為是性工作者，「不過嗰陣我企嗰位喺超市出面，同埋近巴士站」。

女大生稱自己長得不漂亮，「咁大個女第一次咁樣俾人𥄫」。（示意圖／Getty Images）

不少網民留言安慰，並分享經歷，稱自己趁後生穿短裙短褲外出，「我屋企樓下啲阿伯都望到實一實…唔趁後生唔通到老先着咩，女生唔應該限制自己着咩，係應該限制啲鹹濕佬對眼望邊」。另有網民分享更誇張經歷，被𥄫到「試過有個阿伯開埋口」，看住她胸部，問為何那麼小，氣得她即場開罵，她自己穿得很密實，但這些時候總有人會回應「唔鍾意俾人望就咪出街」，「佢哋唔會明有啲人望得幾Ｘ乞人憎」。

有留言又安慰樓主，指阿伯可能沒特別意思，「有啲呀伯隨年紀增長，對眼會develop一套system去detect任何年輕女性嘅存在」，提醒有時望回對方未必有用，「你望佢可能佢仲興奮」。

不過，網民提醒「『望』同『𥄫』係兩回事」，阿伯看着樓主可能有其他原因，「有冇諗過有時望你並唔係因為你靚」、「應該插盲全部男人對眼？」。有男網民指自己試過被當「𥄫女」，「唔知佢邊度嚟嘅自信，即刻抬頭挺胸咁，以為我𥄫佢」，大呻男生出街要諸多避忌，「好多時做到好卑微咁」。

（Dcard）