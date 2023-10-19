公屋首派46年樓齡井字型舊樓　港媽3原因「果斷拒絕」：期望二派

公屋輪候需時，且未必首派就是滿意單位。日前1名育有2名孩子的港媽在小紅書發文，表示輪候多年終於等到公屋首派，然而卻獲派有46年樓齡的「井字型公屋」，亦即有巨大天井的設計。出於3重顧慮，她最終「果斷拒絕」，並寄希望於二派。



有港媽在小紅書發帖稱等候公屋多年終獲首派，然而結果「不是很理想」。（小紅書圖片）

該名港媽在小紅書發帖，表示輪候公屋多年，日前終於收到房署首派通知，令她直呼「感恩」。不過，她透露一家4口獲分配葵青區長青邨1單位，該公屋為46年樓齡的井字型大廈，房署主任亦明言該單位為細單位。

她對首派結果深感遺憾，認為「不是很理想」，又透露感失望的3個原因，首先屋邨配套設施不便及較偏遠；其次是因為2個孩子「調皮好動」，擔心存在安全隱患；再者是孩子面臨呈分考試，她感到「情況比較尷尬」，最終「果斷拒絕，期望二派心儀的房屋」。

樓主認為獲分配單位的屋邨配套不便，位置亦較偏遠。（資料圖片）

帖文引起網民熱議，有網民回應稱「我上次寫呈分試，（房署）話唔接受呢個理由」，而樓主就表示「係，主任有講，不過我照寫。希望大家運氣好一點，都派到心儀的安樂窩」。有人支持樓主決定，認為尚有機會，不必勉強自己接受不喜歡的分配，但亦有人表示「有樓住已經好好」。

（小紅書）