獨力撫養12子女成人！3人換電話號碼不回家　母含淚1句話勁心酸

盡孝真的要及時！日前馬來西亞有電召車司機分享，他某天接載1名單親媽媽，和對方閒聊才知道她獨自撫養大12個孩子，可惜有些人成家後便換掉電話號碼，沒再回家探望她，苦言「我不是想向他們（孩子）要錢，我只想聽他們的聲音。即使他們不再關心我，我仍然祝願他們一切安好」。司機同情對方遭遇便提出免收車資，可是對方拒絕，故發文祝願這位母親有日終能和孩子團聚。



大馬有單親媽獨自撫養孩子長大，有3人成家更換電話號碼便沒再回家，苦言「我不是要跟你們討錢，我只想知道你們過得好不好」。（FB「Penang Kini」圖片）

「我不是要跟你們討錢，我只想知道你們過得好不好」。該司機在facebook專頁「Penang Kini」發帖，指他日前接載1名單親媽媽時，對方分享含辛茹苦養大12個兒女，全部人都已經遠離家鄉並成家立室，只剩個別孫兒和她相依為命，但子女當中有3人不僅從來沒有回家探望她，甚至更換電話號碼都沒有通知，貌似要和她斷絕聯絡。雖則如此，這位媽媽每年重要節日還是一如既往盼望着孩子們回家，可惜每次換來的只有失望。

這位母親非常期盼能和孩子團聚，向司機訴苦「我不是想向他們（孩子）要錢，我只想聽他們的聲音。即使他們不再關心我，我仍然祝願他們一切安好」。司機知悉對方經歷加上出於同情，抵達目的地後婉拒收取對方車費，但該母親堅決支付車資，稱「我們都在為生計而活」。

司機感嘆希望天下間的孩子不管再忙，也應該盡量抽時間回家探望老人，亦衷心盼望涉事母親有朝一日能和所有孩子團圓。

司機同情該母親遭遇，提出免收車資卻被對方拒絕。（FB「Penang Kini」圖片）

大多網民都不齒該母親兒女所為，覺得作為子女就是應該尊重父母，「沒有他們，就沒有我們；當他們去世時，我們將有無盡遺憾」、「無論以前發生過什麼，我們作為孩子沒有權利這樣對待父母」。有留言就指出「風水輪流轉」，「她的孩子總有一天也會成為父母，然後再感受她們如今對母親所做的一切」。

惟有人覺得「家家有本難念的經」，畢竟單靠這位母親片面之詞，難以判斷過往發生過什麼事，所以不宜妄下評論。

（綜合）