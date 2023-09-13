搭巴士急剎拉傷頸　港男不滿急症室等極無人理　網民斥：去私家囉

香港公立醫療資源緊絀，到急症室求醫隨時要等待數個小時才獲診症。有港男近日大呻，指周二（12日）乘車時巴士突然急剎，導致他不慎拉傷頭頸，數小時後他召救護車到北大嶼山醫院求醫，可是等待至少2個半小時仍未獲診治，批評急症室醫護只顧「吹水」而非專心工作，「唔知係咪要等我有嚴重問題出現後，先會有人理呢？」。港男的帖文未有引起共鳴，網民反指他並不屬緊急個案，需要等待屬合理情況，甚至質疑他濫用緊急救援服務，揶揄「咁嚴重，唔好等啦，快快去私家」。



有港男因拉傷頸到急症室求醫，不滿等候多時仍未獲診症，批評急症室醫護只顧「吹水」而非專心工作。（fb「東涌逸東邨谷」圖片）

「各位東涌朋友，有事真心唔好去北大（北大嶼山醫院），除非見血。」該名港男周二（12日）於facebook發文，指當日早上11時許於東涌乘搭38號線巴士時，突然遇上急剎車，「成車人都無準備下，有部份撞到，本人坐上層，突發情況下，頭撞到前面座椅背」。他指當時因「無咩唔舒服」，下車前拍下司機樣貌及巴士車牌作紀錄便如常上班。

至中午12時許，港男感覺頸部愈來愈不適，「好似拉親條筋嘅感覺」，下午2時決定召救護車到醫院求醫，被送往北大嶼山醫院急症室後，等了2小時也未獲診治。他指曾向醫院職員詢問「係咪要見血先可以有醫生理？」，對方回答指會代他找護士跟進，可是30分鐘後仍無下文。

港男強調並非不願等候，惟等候期間發現醫護並非專心工作，才令他感不滿。（資料圖片）

港男續指，他本身「有哮喘底，屬於半緊急病人」，送院時救護員為他戴上護頸圈保護頸部，但在急症室等待2小時後感到「條頸而家仲難受過未入嚟前」，因而不滿稱：「今朝起身返工到而家水都無飲過，唔知係咪要等我有嚴重問題出現後，先會有人理呢？」

帖文引來網民討論，不少人直指港男情況並非緊急，醫護分流處理屬正常做法，「閣下生勾勾，未死得，請耐心等候」、「少見多怪，睇公立係咁㗎啦，分流後非緊急就要耐心等候，要快就去私家」、「咁嚴重，唔好等啦，快快去私家」、「急症室主要係拯救啲隨時一命嗚呼嘅病人，而唔係主力救啲識嗌痛同埋識投訴嘅病人」。

有網民更質疑港男有濫用緊急救援服務之嫌，「拉親條筋都要call白車睇急症？」、「其實你知唔知咩叫急症啊？你呢啲去診所睇啦，仲好意思開post」、「點解要Call白車？可以咁精神上到網打到咁大段嘢，自己搭車唔好浪費咗真係有需要的人吧」。

港男其後留言回應，強調並非不願等候，惟等候期間發現醫護並非專心工作，「如果你有留意，會發現成間急症室嘅醫生有時間同男女護士吹水，仲係吹緊一陣食咩」，才令他感不滿，「我唔係唔願等，等得有理我都唔會寫字上嚟博X喇。如果唔係急救車嘅醫護幫我上咗頸圈，我條頸唔難受，個胸唔係好悶，我都唔想寫字，我都會瞓喺度慢慢等」。