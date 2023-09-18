痛！母讓女兒亂按升降機　下秒門縫夾手竟用蠻力狂扯　幸遇熱心人

小朋友切忌多手！內地流傳閉路電視影片，湖北有家長抱女童乘搭升降機時，放任她亂按樓層掣，開門時又隨她摸電梯門，結果小小手掌被扯入門縫，家長發現時竟然想用蠻力扯出，幸好最後有熱心人伸出援手。網民看過影片後揶揄女童被夾手是「活該」，認為家長應阻止女兒多手，「其實也是一種教育，手癢的病症當場就給治好了」。



內地家長抱女童搭升降機，放任女童亂按。（微博影片截圖）

內媒報道，9月11日，湖北恩施有家長抱女兒乘搭升降機，閉路電視畫面所見，家長抱女兒貼近控制面版，放任女兒亂按升降樓層掣，幾乎將所有樓層都按亮。待升降機開門時，女童又伸手摸門，全程不縮手，小小手掌被扯入門縫卡住。

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家長直到行出升降機才發現女兒卡手，情急下想用蠻力將手扯出來，反倒是熱心人入內先按停升降機，之後有男子走近大力掹門，女童才成功鬆手。

片段引起熱議，惟許多網民不同情母女遭遇，認為是女童太多手才出事，「活該」、「這電梯挺好，有仇當場就報」、「電梯判官呀，審判及時」、「不會去訛物業吧」、「看吧，電梯不能隨便亂按，會咬手哦」、「電梯幹的漂亮」。有部份人就認為不應責怪女童，責任始終在大人身上，「孩子是白紙，還是大人教的。報應大人身上才好」、「前面亂按的時候家長也不制止」。

（綜合）