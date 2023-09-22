慎入！大肚腩男似懷孕 　醫生最初以為有腫瘤　剖腹揭發驚人真相

「個個都有大肚腩，唔通個個都想有大肚腩咩？」印度一名男子由童年開始肚腩都比較大，但他不以為意如常生活，明明食物不足，情況卻愈來愈嚴重，外型儼如孕婦，甚至造成呼吸困難，影響他在農場的工作。男子最終入院檢查，醫生驚訝發現他並非有腫瘤，真相是其母親當年懷有一對雙胞胎，但男子吸收其兄弟姐妹，「胎兒」仍然在他體內，「胎中胎」情況持續長達36年。醫生為他取出死胎，見到已長有四肢、毛髮、部分生殖器和其他人體組織，男子在手術過後終如釋重負。



巴加特由20歲開始肚腩愈來愈大，外型儼如懷有9個身孕的孕婦。（網上圖片）

「男性孕婦」巴加特（Sanju Bhagat）1963年在那格浦爾（Nagpur）出世，小時候已有肚腩，但身體未有出現異常。不過由20歲開始，巴加特的肚腩愈來愈大，外型儼如懷有9個身孕的孕婦，奇特外表令他被街坊笑稱為「懷孕男人」，由於無錢解決問題，他唯有忍受嘲諷，繼續耕田維生。

直至1999年6月有一晚，肚腩壓迫巴加特的橫膈膜，令他呼吸困難，他被強制送到孟買一間醫院檢查。醫生最初以為巴加特肚內有腫瘤，於是展開剖腹手術，其間驚訝發現原來是肉團，真正身分是巴加特的兄弟姐妹。原來巴加特的母親當年懷有一對雙胞胎，但出現「胎中胎」情況，巴加特吸收其兄弟姐妹，兩人一起出世，對方繼續「寄生陪伴」巴加特36年，估計每50萬名新生嬰兒中才會有1宗類似個案。

肉團重達4公斤，有四肢和其他人體組織。（網上圖片）

重達4公斤的肉團經手術成功取出，當中毛髮佔了1公斤重，醫生見到肉團有下巴、四肢、毛髮、部分生殖器和其他人體組織，並稱「自己可以和對方握手」。

巴加特接受手術後，身型回復正常，他沒有興趣和兄弟姐妹重逢，事後繼續工作，但街坊仍然重提此事嘲諷。

（綜合）