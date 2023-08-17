驚！男子滴眼藥水　面部腫脹全身潰爛失明險死　1原因引發罕見病

馬來西亞出現滴眼藥水引發罕見疾病個案！1名男子因灰塵入眼感到痛楚，去看醫生後使用處方眼藥水，可是他只滴了幾滴眼藥水後，身體開始出現各種不良過敏反應，包括臉部腫脹、身體出現嚴重水泡，醫生初時以為是水痘，後來才發現是史蒂芬強森症候群 （Steven-Johnson Syndrome SJS），一種因藥物敏感而引起的罕見病。

男子病情極為嚴重瀕死，須入深切治療部靠儀器維生，住院個多月才脫險。可是他出現嚴重後遺症，視力受損失明，其妻子表示夫婦正陷入經濟困境，向政府申請援助遲遲未批，可幸的是丈夫的視力仍有復原機會，他們抱樂觀心態面對這個難關。



36歲男子滴眼藥水出現過敏反應，引發史蒂芬強森症候群 （Steven-Johnson Syndrome SJS）。（網上圖片）

綜合外媒報道，事件發生於2017年，馬來西亞1名36歲男子因工作時被灰塵入眼，感到痛楚，於是到診所求醫，獲處方含有抗生素的眼藥水。男子回家後立即滴了幾滴眼藥水紓緩眼痛，不久便出現藥物過敏反應，臉部由眼至嘴巴腫脹起來，雙眼視力消失，全身皮膚冒出大量水泡和紅疹，甚至潰爛。

男子的妻子諾哈（Nurr Hidayah Hassan）早前在社交平台發文，表示醫生初時診斷丈夫患上水痘，然而丈夫開始神智不清，甚至陷入昏迷，才發現他的情況是史蒂芬強森症候群 （Steven-Johnson Syndrome SJS），導致他淋巴節腫大，眼睛、嘴部以及會陰受攻擊，視力更被嚴重破壞，而原因正是他對眼藥水成份過敏引起。

諾哈與丈夫積極面對難關，現等待丈夫完全康復。（網上圖片）

諾哈指丈夫送到深切治療部急救，一度須靠儀器維持生命，所幸經過一輪治療後，在醫院待了43天終脫離險境。諾哈指他們本是低收入家庭，當時他們向政府申請援助，卻遲遲未獲批，讓他們陷入經濟困境。諾哈亦指，唯一的希望是丈夫雙眼仍有復原機會，比起金錢，她更擔心會失去丈夫，他們會積極跨越這個難關，等待丈夫康復。

史蒂芬強森症候群（Stevens-Johnson Syndrome）是罕見疾病，患者會出現廣泛皮膚脫落、壞死及黏膜糜爛，嚴重波及身體許多器官如肺、肝、腎、腸胃及血液系統時，造成體液喪失、體溫調節失調及代謝率增加，嚴重者可致命。

史蒂芬強森症候群初期病徵與感冒相似，包括發燒、喉嚨痛、眼睛紅癢等。其後皮膚出現水泡和標靶狀紅斑，以及真皮脫落，眼睛結膜及口腔黏膜受損，並會影響患者吞嚥進食。真正成因依然不明，但多與藥物反應或感染有關，亦可以是出於自發性。