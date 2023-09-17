呃人？家品店稱派免費禮物　長者索取被收$200「按金」　後續更衰

不少商店也會以贈物作招徠，吸引客人光顧，但享受着數時也要小心消費陷阱！有網民近日表示，家中長者在柴灣區被1間家品店「有免費嘢派」的口號吸引，取了1袋「禮物」後卻被職員要求付200元「按金」，其後更被要求購買1個價值1,500元的陶瓷煲。長者聞言婉拒，提出放棄「禮物」並要求退款，惟遭職員拒絕，最終無辜花費200元買入家品，感覺「被人搵笨」。



有長者在柴灣區被1間家品店「有免費嘢派」的口號吸引，取了1袋「禮物」後卻被職員要求付200元「按金」，其後更被要求購買1個價值1,500元的陶瓷煲。（fb「東區＆柴灣人好多事」圖片）

「街坊們請注意！」，該名居於柴灣的網民分享家人懷疑被騙的經歷，指家中長者上周二（12日）行經區內宏德居商場時，被1間家品店「有免費嘢派」的口號吸引，走近了解後的確獲派1袋家品，包括砧板、刀、貼牆掛鉤及清潔布等。

當長者以為收過禮物可以離開後，卻被職員要求付200元作「按金」，長者未有為意照付，後來職員又稱「按金」不足以支付價值1,500元的陶瓷煲。這時長者認為情況不妥，以「唔要啦，帶唔夠錢」為由拒絕，同時提出退還「禮物」並要求退回「按金」，惟職員卻大聲稱「嗰袋嘢畀咗你啦，無得退㗎啦」，最終長者被逼付出200元帶走並非自行選擇的「免費」家品。

樓主指，日前經過該家品店已留意到，當職員推銷時，有女街坊非常高興地回應，質疑整間店舖只是「做show呃人」，實質「屈你買，同搶錢差不多」，形容家人「聽到以為有着數，其實我諗有幾個人係喺度做戲、做媒，返到屋企先知俾人搵笨X」。

樓主質疑整間店舖只是「做show呃人」，希望以家人經歷提醒一眾街坊注意，尤其是提醒長者勿貪小便宜。（Google地圖截圖）

因此，樓主希望以家人經歷提醒一眾街坊注意，尤其是提醒長者，「老人家很容易貪小便宜，聽到有免費嘢送吸引過去攞，有時又聽唔明、理解能力唔好，又唔夠膽企硬叫退款之類」。

不少街坊也指出，以「免費禮物」招徠，再強行要求購物的手法存在多年，「呢啲手法，已經用咗十幾廿年，到而家仲work」、「有時唔理智啲真係好易聽晒對方講，畀咗錢無得退先來後悔，所以都係提自己無需要就唔好買啦，平靚正但係根本畀完錢唔會用，不如留返畀其他人買啦」。

亦有街坊直言幾乎中招，「我都差點唔見錢，那個男人講得非常之動聽，又話啲嘢免費送畀街坊，見有人行過嚟就遞清潔布、掛勾。講兩講又叫個助手拿6袋禮物給前面婆婆，足足講咗個幾鐘頭，重覆又重覆，最後叫各人攞錢包出嚟畀錢買個煲，佢見我揸實錢包，唔攞錢出嚟就一手搶咗我手上的清潔布及掛勾」。