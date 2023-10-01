子女高度不只受父母遺傳影響！中醫提3大方向　助小朋友快高長大

港產電影《殺人犯》中，譚真一飾演的不老症幕後黑手，介意被人發現「成年都冇高過」，的確小朋友身高受到身邊人，特別是父母的關注。台灣一名中醫師解釋，身高除了受到父母遺傳的影響之外，生長激素亦佔重要位置，提出3大方向，建議小朋友可多做，快高長大就指日可待。



小朋友身高受到身邊人特別是父母的關注。（《殺人犯》電影截圖）

中醫師王大元最近在facebook專頁「元氣中醫師 王大元」表示，不少家長都擔心子女長不高，其實身高除了受到父母遺傳基因的影響以外，亦和生長激素息息相關，半夜更是分泌生長激素的「黃金時間」，建議家長和子女可以循3個方向解決問題。

全糖飲料抑制生長激素的分泌，令到小朋友難以長高。（示意圖/Getty Images）

飲食

王醫師指出，糖分控制生長激素的分泌量，吃甜食後血糖會上升，抑制生長激素的分泌，一般需要3至5個小時，血糖才會回復正常，生長激素才會不受抑制，開始上升。如果小朋友放學後飲一杯全糖飲料，即已吸收大約60克的糖，生長激素就會直接抑制至晚上，若部分小朋友補完習或宵夜再來一杯，就會徹底壓抑生長激素，因而錯失整個半夜的高分泌期。

另外，小朋友若過度虛弱和脾胃濕熱，都不適合過度進益，鈣片或大棗可能會為腸胃肝腎帶來負擔，反而應從天然食材攝取鈣質和蛋白質，例如鮮奶、豆類、肉類和蔬菜，而且少飲凍飲。

做運動不但協助褪黑激素合成和分泌，而且誘發釋放生長激素。（示意圖/Getty Images）

睡眠

半夜除了是分泌生長激素的「黃金時間」之外，同時也是分泌褪黑激素的高峰期。褪黑激素控制人體睡眠狀況，當分泌旺盛時，身體容易進入深層睡眠，而且影響胰島素的晝夜分泌韻律，令到血糖降低，生長激素分泌因而上升。

王醫師提醒，日間曬太陽和晚上關燈睡覺都有效增加褪黑激素的分泌，良好睡眠質素十分重要，建議小朋友晚上11時前休息，至少睡足8小時。

此外，日間多做運動或補充色胺酸，例如進食鮭魚、牛奶和雞胸肉等，都能協助褪黑激素合成和分泌。

中醫師王大元表示，小朋友身高除了受到父母遺傳基因的影響以外，亦和生長激素息息相關，半夜更是分泌生長激素的「黃金時間」。（facebook專頁「元氣中醫師 王大元」圖片）

運動

餐與餐之間的輕微飢餓感可以引發生長激素的分泌，運動同樣有類似效果。透過高強度的運動，促進能量燃燒，能量不足狀況等同輕微飢餓，同樣誘發釋放生長激素，所以小朋友應該多做運動。

（facebook專頁「元氣中醫師 王大元」）