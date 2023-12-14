工程男相睇爆月薪！聞女方4字要求卻步　網民勸速逃：在找提款機

相親首次見面就大談薪水，真的合適嗎？台灣1名年近40歲的男工程師透過婚姻介紹所安排，和1名任職護士的女生見面，兩人交談甚歡，可是當他告知女方月入將近9萬新台幣（下同，約22,000港元）時，對方竟毫不掩飾稱「薪水還不錯，可以養我」，讓他覺得非常傻眼，不解發文問道「爲何第一次見面，就開口談這種敏感問題」。



帖文惹來網民熱議，有人覺得女方直接說出要求反而能避免雙方浪費時間，「奔四當然以結婚為前提！沒幾年可浪費時間」，更反指樓主小氣「建議不要結婚」。不過亦有留言覺得女生行為白目，勸籲樓主應要「及早離埸」，「這女人在找提款機」。



有台男相親時向女方自揭月薪後，獲對方大讚「薪水還不錯，可以養我」，讓他大感傻眼，更對未來應否和對方發展感到卻步。（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

「中秋節快到了，想找個伴一起烤肉」該男生在今年9月在facebook群組「匿名2公社」發帖，指早前透過婚姻介紹所安排約見1位女生，雙方交談過程甚歡，氣氛不錯，他還滿意地稱「對方外形算是我的菜」。女生中途好奇詢問樓主月薪，他當時想「大家在奔四的年紀，問薪水無可厚非」，所以便如實回答他於北部電腦廠擔任工程師，月薪接近9萬新台幣。

惟對方聽後突然說：「薪水還不錯，可以養我」，讓氣氛頓時變得僵硬。樓主表示對女生要求不多，只要順眼談得來，不要靠他養便可，亦說未來如果順利交往，可以負擔所有約會費用，可惜對方稱「可以養我」卻令他大感卻步。他續指，對方任職診所護士，月入3.8萬新台幣（約9,700港元），算是可以養活自己，故不解問道：「為何第一次見面就開口談這種敏感問題？」

有網民力撐女方直接態度，「奔四當然以結婚為前提！」、「一開始攤出來讓你可以果斷放手，不會浪費時間」。（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

不少網民力撐女方直接說出要求並無不妥，「奔四當然以結婚為前提！沒幾年可浪費時間，要實際」、「各取所需，沒有對錯」、「一開始攤出來讓你可以果斷放手，不會浪費時間」、「賺得多去養對方又如何？結婚懂互相照顧就好，太小氣建議不要結婚」、「要建立家庭男生不能扛起重擔？你最好跟婚友社說你的條件就是不養女人，女人開銷要靠自己，看誰還願意跟你見面」。亦有網民提醒樓主，重要的是彼此後續相處，「不用因為一句話就判斷一個人」。

有留言則難以接受女生要求婚後被養想法，「快逃啊」、「這女人在找提款機」、「真的讓好感度直接負零」、「女生太白目了」、「接下來要結婚的話，她會以安全感或保障為理由要求房子在她名下」。有網民更給予女生忠告，「女人還是靠自己賺比較實在」。

（FB「匿名2公社」）