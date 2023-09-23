打機鬧玩家「小雞雞」捱告　軍人辯稱意指「很弱」脫罪　法官咁講

情緒激動下衝口而出情有可原，但也要注意用詞會否傷害他人。台灣1名軍人玩網上遊戲時，發現聊天室有人吵架，他加入起鬨並以「小雞雞」字詞揶揄其中1名玩家，對方怒極提告公然侮辱罪。該軍人辯稱事發時並無人身攻擊用意，用字僅表示對方「很弱」的意思，供詞獲法官接納，認為他用詞的確不雅粗鄙，但僅屬個人情緒及修養問題，不涉負面評價，因此判他無罪。



台灣1名軍人玩網上遊戲時，以「小雞雞」字詞揶揄其中1名玩家，對方怒極提告公然侮辱罪。（《孤單又燦爛的神-鬼怪》劇照）

事發去年7月3日晚上11時許，李姓軍人在高雄玩網上遊戲時，因「打怪」輸贏問題在公開頻道聊天室與網民發生罵戰，其中1名玩家「庭羽」疑因「搶怪搶輸」，指控李男及其隊友。李男見狀加入回罵，以網名「小李哥」打了1句「庭羽小雞雞」揶揄對方，令「庭羽」怒極提告公然侮辱及妨害名譽罪。

原本的網上罵戰最終移至法庭處理，李男堅決否認有侮辱或人身攻擊之意，辯稱事發時沒想太多，只想以「庭羽小雞雞」一句形容對方「很弱」的意思。

李男堅決否認有侮辱或人身攻擊之意，辯稱事發時沒想太多，只想以「庭羽小雞雞」1句形容對方「很弱」的意思。（《孤單又燦爛的神-鬼怪》劇照）

法官指出，「小雞雞」字面存有多種意義，以中文解讀時有機會意指男童生殖器、作為兒童形容男性生殖器的代稱，或用作形容男性生殖器之大小等，而若用英文「chicken」理解，除了泛指「雞」外，也能表達1個人「膽小」、「怯懦」之意，但該字只用作形容人格特質或作風，難以直接理解為負面評價。

法官續指，形容1個人「很弱」，可解讀為遇事較為保守、退縮、怯懦、不願積極面對挑戰或正面解決問題的意思，該字與社會地位或人格無絕對關係，因此認為李男用字確有不當，但僅屬個人修為和語言使用習慣問題，最終判他無罪。

法官指出，李男用字確實不雅粗鄙，但僅屬個人情緒及修養問題，因此判他無罪。（《孤單又燦爛的神-鬼怪》劇照）

檢控方得知判決後不服上訴，指李男接受警方調查及盤問時，沒有表示「小雞雞」一字意指「很弱」，認為該言論是鬧上法院後的臨訟卸責之詞。控方又指，事發時「庭羽」沒有在聊天室中指控特定玩家，李男卻針對他並用負面詞語作羞辱，明顯是「攻擊人格、貶損名譽」的行為。

李男其後再辯稱，事發時他不只被「庭羽」1名玩家批評及指控，後來已記不起曾與誰爭執或累戰。「庭羽」提告後，警方調查時亦無問他「小雞雞」的意思，因此他沒有多作解釋。

法官認為，李男未經深思熟慮便在網上罵人，目的只是為了獲得「讚聲」，而非刻意針對特定玩家，原告及其他網民不應自行詮釋或延伸有關字站的含意。法官指出，李男用字確實不雅粗鄙，但僅屬個人情緒及修養問題，「小雞雞」一字亦難以直接解為負面評價，因此駁回控方上訴申請。