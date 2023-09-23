港媽推BB車搭港鐵　稱遭名牌婦推到仆前圖公審　網民諷︰看圖作文

話就話「有圖有真相」，但一張相片有時難以反映全部事實。有港媽在網上討論區圖文並茂聲稱，日前乘搭港鐵，由於人多擠迫，加上自己當時推住BB車（嬰兒車），未能即時進到車廂，但遭另一名手抱小朋友的女子「推到向前仆」。港媽指對方身披Gucci披肩，帶上Christian Dior頭箍，坐下後即怒盯她。網民看過帖文未有力撐港媽，反質疑「完全看圖作文」、「明知人多都推部BB車上地鐵站」、「佢都好似手抱住一個，唔會輕鬆過你。會唔會真係你頂住晒後面啲人？」。



港媽指該名女子身披Gucci披肩，而且帶上Christian Dior頭箍，眼神並不友善，她坐下時手抱一名女童。（「連登討論區」圖片）

樓主在「連登討論區」表示，本月19日推住BB車乘搭港鐵，列車「埋站」時車廂內有太多乘客，所以她未能即時上車。當她在月台和車廂之間之際，被圖中女子猛推，形容被「推到向前仆」。

過了兩個車站後，樓主指該名女子找到空位坐下，相中顯示，該名女子身披Gucci披肩，而且帶上Christian Dior頭箍，眼神並不友善，她坐下時手抱一名女童。樓主夾雜粗言穢語批評對方，「有錢就搭的士，著住名牌去推人」，同時一口咬定對方來自內地，嘲諷對方一身品牌或是假貨。

帖文引來網民討論，但不少人並不支持港媽，反質疑她「完全看圖作文」、「明知人多都推部BB車上地鐵站」、「佢都好似手抱住一個，唔會輕鬆過你。會唔會真係你頂住晒後面啲人？」、「我淨知樓主放人上網公審好無品」。

（「連登討論區」）