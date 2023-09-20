JPEX案｜KOL陳怡拍片爆拘留經過　爆粗反駁網民評「樣衰」：好X慘

【JPEX／香港／證監會】虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙事件引起全港關注，涉款高達12億元。警方前日（9月18日）採取執法行動，先後拘捕林作及KOL「陳怡」等共8人，並搜查多個場外交易所（OTC），全部被捕人均獲准保釋候查。



「陳怡」獲釋後，今日（20日）在YouTube上載影片，講述被捕及拘留的經歷，她直言不能提及JPEX案情，但就網民指她被捕時「樣衰」，與平日拍片樣貌有分別的批評作出反駁，明言當日得知要進入羈留室時，已在衣著上特別準備，「我睇返啲相我覺得無乜嘢，真係好正常」，又指當時「根本無時間化妝」，反指批評她的網民帶有惡意，就單一相片「大造文章」，「你一個表情、一個樣，或者你素顏，或者你著件厚身啲嘅衫，俾人話你肥呀點樣，其實係好X慘嘅一件事」。



警方就JPEX案搜查尖東永安廣場「陳大怡找換店」辦公室，拘捕兩人，包括KOL陳怡。（朱永倫攝）

「陳怡」今日（20日）下午2時許，以「我在拘留所的一天，保釋金100萬」為題，在YouTube上載一條19分鐘長影片，交代周一被捕及拘留的經過，描述兩日一夜在羈留室的情況。「陳怡」指，被捕後已得知將要進入拘留所，故跟隨警員上車前早已預備衫褲，「我係無可能著平時啲衫，一定係著長衫長褲，唔會著咩高踭鞋」。

她表示，當日「根本無時間化妝」，因而只能素顏外出，「你無可能話：嘩！我出去之前，我吹個頭、化個妝，無呢啲嘢」。而被傳媒拍下相片前，她已按要求到警署，原本頭上的所有髮飾已被取下，因此「一定係披頭散髮」。

「陳怡」獲釋後，周三（20日）在YouTube上載影片，講述被捕及拘留的經歷，她直言不能提及JPEX案情，但就網民指她被捕時「樣衰」，與平日拍片樣貌有分別的批評作出反駁。（YouTube影片截圖）

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她續指，選擇衣著時沒有考慮太多，「我覺得最緊要暖啦，着住件冷衫、長褲」，稱沒想到打扮竟會被人「大造文章」，慨嘆「做女人真係好慘，你一個表情、一個樣，或者你素顏，或者你著件厚身啲嘅衫，俾人話你肥呀點樣，其實係好X慘嘅一件事」。

「陳怡」明言不覺得被捕時衣著打扮有問題，認為與平日的她沒有大分別，「我睇返啲相我覺得無乜嘢，真係好正常，着冷衫就係會有咁嘅效果，唔會係你見到要露大展腿、着高踭鞋嗰種」。她又反駁網民質疑她以「濾鏡」製造假象，「如果你話用美顏就可以變到我而家咁樣嘅身型，你繼續幻想落去你會舒服啲」。

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她續指，過往也曾以真面目見頻道會員，批評部分網民惡意攻擊，「如果我真係咁樣衰呀講真，見面會（3月）我嗰時俾人笑X到X街啦！如果我個樣同我喺片裏面咁大出入，身型肥X到咁，平時喺街一定俾人認到，俾人笑死啦！」。

陳怡活躍於YouTube平台，在YouTube頻道「陳怡ChanYee」有超過22萬名訂閱者，而JPEX被證監會點名警告後，陳怡便在社交平台對證監會口誅筆伐，9月17日，（即被捕前一天），陳怡更連續發布2段影片，爆粗不斷炮轟，更疑影射證監會是「正貪會」，「可惜政府無立假新聞法，否則可以看到證監會全體職員一齊入獄」、「正貪會（證監會）爛仔格一味靠屈JPEX，保護背後邊個利益？」，有關影片至周三（9月20日）下午仍如常播放。