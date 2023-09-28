好心有好報！店員出錯彩票　好心男照買起　結局超驚喜勁袋$XXX萬

好心有好報！美國有名男子去常到的商店買彩票，可是店員因新來不熟手，竟買了複式彩票，她害怕得連聲道歉，不過男子體諒對方，也好心收下這些彩票，想不到最後這些出錯彩票當中，有1張中了58萬美元大獎（約454萬港元）。男子今次好心有好報，他表示會將部份獎金用作償還子女學費，以及支持夫婦經營的醫療生意。



好心男子中了Cash4Life彩票大獎，獲58萬美元獎金。（網上圖片）

綜合外媒報道，好心男子在美國馬里蘭州前往常去的一間油站商店，購買Cash4Life彩票。事發當天，他前往商店如常購買5張Cash4Life彩券時，由於店員新入職，不小心搞錯買了複式彩券。店員表現十分驚慌，並連聲道歉。

好心男相當體諒店員，「我想說他是店裏新人，而且感覺很抱歉」，正當店員想銷毀這些錯彩票時，好心男表示不介意買下這些錯誤彩票。

好心男子在美國馬里蘭州1間油站商店購買Cash4Life彩票，可是店員出錯變複式彩票。（網上圖片）

數天後，當好心男利用APP查看這些彩票有否中獎時，收到中了58萬美元大獎喜訊，「我發現自己中獎時真的嚇了一跳，這對我而言真是一筆巨款」，而妻子也替他十分高興，指丈夫是好丈夫、好爸爸，為人善良，他值得獲得這筆橫財。

好心男表示會將部分獎金用來幫子女還學貸，餘下的錢則用來付賬單，以及支持夫婦經營的醫療生意。