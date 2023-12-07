尷尬婚禮！新娘婚紗裙擺橫掃平台擺設　網民建議司儀應該咁樣執生

婚禮當然要十全十美，但稍有差池就會變成「災難」。網上流傳一段短片，顯示1名穿上婚紗的新娘在「T」字型平台行走，疑因裙擺較大，她一邊行，婚紗一邊掃跌平台側邊擺設裝飾。網民看到影片直呼「尷尬，真的是橫掃千軍」、「平台就不能再做寬一點？」，亦有人指司儀應該運用機智，「打圓場」稱「新娘這一路走來，就像他們的感情、從愛情走向婚姻、一路披荊斬棘、直至今日，有情人終成眷屬！」。



由於婚紗裙擺一向較大，加上「T」字型平台比較狹窄，所以新娘一路走，婚紗一路掃走平台側邊擺設。（小紅書影片截圖）

涉事影片被上載至「小紅書」，片長約12秒，可見新娘沿本身可以容納兩個人並排站立的「T」字型平台行走，但她身穿的婚紗裙擺較大，所以一路走，婚紗一路掃跌平台側邊的電子蠟燭和乾花盆栽擺設，無人及時拾起。

上載片段的網民指，「你有在婚禮中遇到這樣的尷尬嗎？真的是橫掃千軍」，網民紛紛留言，「平台就不能再做寬一點？」、「笑死我了」、「沒平台，坐在角落的賓客都看不見你」。

亦有網民表示，聰明司儀應該救場，例如說「相信各位來賓都看到新娘一路走來、把道上掃的東西都掃得一干二淨、這不是安排不當、這恰恰是我們故意安排的，新娘這一路走來，就像他們的感情，從愛情走向婚姻，一路披荊斬棘，直至今日，有情人終成眷屬！」。

（小紅書）