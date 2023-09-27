85歲婆婆覆診去廁所　清潔工曾拒進入斥阻做嘢　家人嬲爆堅決投訴

長者身體機能較弱，人有三急時或難以忍耐。有網民近日講述陪同8旬母親到醫院覆診的不快經歷，指媽媽因尿急而趕到洗手間，但1名清潔工人卻以需要清潔為由，一度拒絕她進內。樓主要求對方體諒，清潔工雖讓媽媽如廁，但仍一直責罵「阻住佢做嘢」，更一度與她口角，而媽媽過程中則多次自責道歉。樓主事後大感不滿，認為清潔工人態度惡劣及不尊重長者，明言將向醫院投訴，事件亦引來網民討論。



有網民指八旬母親到醫院覆診去洗手間，遭清潔工人拒絕進入，甚至被斥「阻住佢做嘢」。（示意圖/資料圖片）

該網民於facebook群組「將軍澳主場」向街坊大呻，指周一（25日）帶同85歲媽媽到將軍澳醫院眼科覆診，媽媽人有三急趕到洗手間，「去廁所時媽咪已經好急，用手揸住褲襠」，卻遭清潔工人以需要清潔為由拒絕進入，「姐姐話要清潔，大把廁所，唔畀去，佢話：『難道去其他廁所就會瀨咩？』」。

樓主見媽媽尿急難耐，要求清潔工體諒，「我就同佢講：『我媽咪好急，就瀨！唔好意思！』我話你屋企都有老人家，體諒下」。對方雖讓媽媽如廁，卻惡言相向，批評樓主及媽媽「阻住佢做嘢」，雙方因而口角。樓主指，當時清潔工仍未開始清潔，「只係架車仔喺門口，廁所內亦有幾個人」，對方甚至揚言下班後與她繼續爭論，「佢無講粗口，佢話收工先同我慢慢講粗口，但我無講一個字粗口喎」。

樓主指媽媽自覺阻礙別人，如廁過程一直向清潔工道歉，令她愈想愈不滿，認為清潔工行為是侮辱長者。（示意圖/資料圖片）

樓主媽媽自覺阻礙別人，如廁過程一直向清潔工道歉，「我媽咪着緊褲仲不停講對唔住、唔好意思」。樓主認為清潔工態度惡劣，不解媽媽為何如廁也要受委屈，「其實我明政府醫院工作量大，但都要明白老人嘅問題，我一路鬧一路喊，點解去個廁所，好急就瀨都要俾人阻」。

愈想愈不滿的樓主認為清潔工行為是侮辱長者，雖然媽媽想了事，但她仍決定向護士投訴，「最嬲係佢對住我地就寸到爆，我同姑娘講完，佢就陰聲細氣扮弱小！究竟廁所門口有無鏡頭，我想討回公道啫？我媽咪就話算算算……」。她強調並非要求賠償，只是擔心日後或有其他老人受同樣對待，期望所有醫院職員都能將心比心，「我已mark低晒今日嘅時間，同姑娘叫佢嘅名，我只係唔想再有一個將軍澳嘅老人係受害者，我不需要任何嘅賠償賠禮」。

樓主不忍媽媽受委屈，決定向護士投訴，強調並非要求賠償，只是擔心日後或有其他老人受同樣對待。（資料圖片）

事件引起網民討論，不少人認同樓主投訴做法，認為清潔工不應以長者發洩，「畀人去一去廁所，其實都唔會阻佢好多時間」、「真係離晒大譜，將心比己，畀一個老人家去廁所會拖慢幾多進度？」、「希望樓主可以同醫院反映呢件事，幫下其他有需要嘅人，唔使再受呢啲不必要嘅氣，文字間感受到你嗰種痛」。