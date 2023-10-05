鏡面人│健康女做身體檢查　驚揭內臟器官左右相反　機率低到咁…

平日健康沒病痛的人，要去到做檢查才知道自己的身體狀況！陝西1名女子接受檢查時，醫生發現她竟是「鏡面人」，即所有內臟器官都是正常，但左右位置和正常人相反，相關案例在全球發生率只有百萬分之一。雖然「鏡面人」生理功能正常，但求醫時最好和醫生說個清楚，以免引起誤診。



陝西1名女子接受醫生檢查後才知道自己是「鏡面人」，即所有內臟器官左右位置和正常人相反，相關案例在全球發生率只有百萬分之一。（網上影片截圖）

陝西寶雞1名女子外表上和常人無異，身體亦十分健康，直至最近求醫檢查時才知身體狀況與眾不同，醫生生發現其心肝脾肺腎和膽囊等内臟器官的位置和正常人相反，換言之，内臟形態和大小全部正常，但連同血管左右位置完全反轉，由於情況就好像一個正常人照鏡反映出來，所以這類人士被稱為「鏡面人」，這種案例在全球的發生率僅約百萬分之一。

「鏡面女」生理功能正常運作，但求醫時最好和醫生說個清楚，以免引起誤診；圖為正常人生理結構。（示意圖/Getty Images）

「鏡面女」生理功能和正常人一樣，健康和日常生活沒有受到明顯影響，但可能帶來小問題，例如俗稱「盲腸炎」的急性闌尾炎，正常人會感到右下腹疼痛，但「鏡面人」的痛楚位於左邊下腹，如果沒有先向醫生解釋，就有機會導致誤診，甚至延誤治療。

目前醫學上對「鏡面人」現象的成因尚未有一致定論，部份醫學專家認爲，「鏡面人」可能同時受到父母的基因突變所致，但真正原因仍然有待研究。

（綜合）