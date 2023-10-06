恐怖旅館！情侶揭電視機後有可疑紅光　尋獲微型機器　警證實是…

入往酒店或旅館時，要小心提防房間是否有詐！台灣一對情侶早前到高雄1間商務旅館休息時，無意中發現電視後面出現詭異紅光，繼而找到1個針孔攝影機，懷疑有人事前安裝企圖偷拍，於是報警。當地警方證實可疑物品是針孔攝影機，立即聯絡酒店負責人和職員協助調查，暫時無人被捕。



情侶意外發現電視機後面有小型機器發出紅光，出於好奇心取出研究，揭發是針孔攝影機。（網上圖片）

樓主本身在「Dcard討論區」公開事件，其後相信已報警並自行刪除帖文。樓主表示，與伴侶於上月24日在高雄1間商務旅館休息，由於人想使用熱水壺，於是尋找插座，無意間見到電視機後面有1部小型機器發出紅光，2人出於好奇心，於是取機研究，當刻「不太確定是不是偷拍鏡頭」。

樓主事後補充，已經完成報案，在警方和鑑識組的協助下，確認該部小型機器是針孔攝影機，旅館職員配合協助樓主他們後續處理，以及接受警方調查。

警方確認該部小型機器是針孔攝影機，於是展開調查。（網上圖片）

當地警方向傳媒證實，該設備是微型攝影機，機身積滿灰塵，相信沒有運作，翻查記憶卡，確定沒有拍攝到私密畫面，強調警方將繼續追查案件，釐清該部拍攝工具來源，一旦涉及犯罪情節，將會依法處理，同時呼籲若任何人利用工具或設備窺視、竊聽其他人的非公開活動、言論、談話或身體隱私部位等，可旎干犯「妨害秘密罪」，市民切勿以身試法。

（綜合）