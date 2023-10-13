的士司機拒停對面馬路！家長指車上有BB　斥無同理心1關鍵反被寸

緊張關頭坐的士卻一肚氣？有港爸日前在的士司機群組發文公審，指女兒發燒求醫，急急電召定價的士將7個月大的幼子由東涌送回大埔的嫲嫲家。由於他當時不在家中，由外傭帶寶寶搭的士，抵達後由嫲嫲付錢，結果「個司機停喺對面馬路」，更狂鬧外傭「叫佢放低BB同行李喺車，走去對面攞錢」。他事後爆粗鬧爆司機無同理心，不過帖文引來反彈，網民揶揄他叫定價的士不跟咪錶付費就不應多多要求，有人則認為駛過對面馬路很小事，質疑司機亦有責任，但有留言指馬路上不能隨便轉彎，「你以為係非洲啲馬路咩」。



家長批評該的士司機拒絕駛去對面馬路落客。（示意圖／資料圖片）

港爸在facebook群組「的士司機資訊網Taxi」發文，指日前女兒發燒須看醫生，擔心會傳染給家中僅7個月大的寶寶，遂連忙將幼子送到母親住所。當日他下午5點半電召的士，由東涌私人屋苑前往大埔。

由於召的士時港爸不在家中，無法提前將車資交給外傭，他先叫對方收拾好行李抱兒子落樓上車，並預先叫媽媽在目的地等待及付錢，「點知個司機停喺對面馬路」。外傭下車時向司機表示自己身上無錢，而婆婆正在對面馬路，希望司機駛過去，殊不知「個司機係咁鬧狂X我工人，仲叫佢放低BB同行李喺車，走去對面攞錢，我XX你係唔係X係人？有冇人性？有冇同理心」。

港爸透露自己是電召東涌定額（車費）的士，他事後聯絡接單的司機，「佢話都控制唔到」，他要求聯絡該名實際接客的司機，「最好你同你個Ｘ頭聯絡我，咁鍾意Ｘ人搵我一齊去差館Ｘ」。

網民批評家長選擇定價的士就不應要求多多。（示意圖／資料圖片）

港爸隨後疑刪除帖文，卻被部份網民截圖揶揄，「 明知緊張關頭，好心就放低預算車錢畀姐姐喇」，又指他選擇定價的士就不應提更多要求，「定食已經唔抵可憐」、「定食得7折左右，送到去對面已經超額服務，計返比例沙田放低佢就啱啦」、「明白父母的心急，但係的士就係的士，唔係白車，的士司機俾差佬抄牌，邊個又會有同情心？」。

有網民為港爸抱不平，「其實揸過對面馬路有幾難，定食係咪差嗰幾十米氣錢就唔去」、「其實佢係講咗目的地樓下，司機就去咗對面，咁係咪司機問題呢，仲有在場都係女人小朋友同老人家啫」、「放低BB都講得出，個司機係咪無腦，個BB有咩事佢負責？」。不過有人反駁，指的士不能隨意轉彎或駛過對面馬路，「你以為係非洲啲馬路咩？U過去就係？」，提醒其實雙方都可以一人讓一步，叫婆婆過對面或司機過對面線一樣可以，「兩個都有問題」。

（facebook群組「的士司機資訊網Taxi」）