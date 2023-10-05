居屋2023｜攪珠結果出爐　一文睇清揀樓次序及如何查詢申請編號

【居屋2023／攪珠結果】「居者有其屋計劃2023」已於今日（5日）早上10點30分完成攪珠，不少申請人引頸以盼。根據攪珠結果，首10個號碼為「92、31、59、78、01、36、20、68、69、48」。申請人只需對照房委會曾發出的「申請書編號」，對照最尾2個數字，參照攪珠結果，便可得知自己揀樓次序。



房委會公布「居屋2023」的攪珠結果，首10個號碼依次序為92、31、59、78、01、36、20、68、69、48。（資料圖片）

「居屋2023」攪珠結果出爐，愈前代表愈早可以揀樓，今次首10個號碼為「92、31、59、78、01、36、20、68、69、48」。

申請人只需要查看申請書編號最後2個數字，就可以知道所屬揀樓次序，例如申請編號尾數為「92」，便屬於是次計劃第1個揀樓組別。而在同一個組別中，有「家有長者計劃」的申請人最優先揀樓，至於「一人申請者」就是同組別中最後揀樓。

申請人只需要查看申請書編號最後2個數字，就可以知道所屬揀樓次序，（資料圖片）

申請人如需查詢申請編號，有2種方法：

1、使用居屋2023網站的「查詢申請狀況」功能，按指示輸入申請人身份證號碼，通過驗證後便可查閱申請編號；



2、致電「房委會銷售及白居二熱線」2712 8000，按指示選擇語言後，按1、6、1，然後輸入申請人身份證號碼，通過核對後便可查閱申請編號。



房委會將於攪珠後向次序優先的申請人發信，要求他們於7個工作天內填妥並遞交入息及資產申報表，申請人可留意相關通知。新一期居屋推出6個屋苑，分別是觀塘安達臣道的安楹苑、安樺苑、安麗苑；啟德啟悅苑、屯門兆翠苑、元朗朗天苑，合共9,154個單位，以市價六二折發售，售價149萬元至494萬元。如果以居屋白表最高九成按揭計算，最低約14.9萬元首期就可以上車；若以綠表最高九成半按揭計算，最低約7.45萬元就可以上樓。

居屋2023｜預計選址單位位置、呎數

居屋2023｜單位間隔

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居屋2023｜單位價錢售價

新一期居屋會以市價六二折定價，最便宜單位在朗天苑，售價149萬元。如果以居屋白表最高九成按揭計算，最平約14.9萬元首期就可以上車；若以綠表最高九成半按揭計算，7.45萬元就可以上樓。另外，朗天苑前身是朗邊中轉屋，據當局早前提交的規劃申請，樓層最高可達50層，是本港少有「摩天居屋」。

至於最貴「樓王」單位，是啟德區啟悅苑單位，最高售價494萬元。以居屋白表最高九成按揭計算，需約49.4萬首期；以綠表最高九成半按揭計算，仍需約24.7萬元首期。

另外，新一期居屋綠、白表比例維持在40:60，當局會預留900個單位，即新一期居屋大約一成單位，作為單身申請人士配額，即綠表單身人士會有360個配額，白表單身人士則有540個配額。「家有長者」核心家庭申請者方面，當局會預留2700個單位，餘下5554個單位，由一般家庭購買。