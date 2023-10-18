社恐福音！美妝店設黑粉2色購物籃　自選需協助與否獲讚人性化

購物時遇店員緊隨其後，不少人都會「周身唔聚財」！近期有日本旅客遊訪泰國時，於某售賣化妝產品店舖看見非常人性化設計。原來店內共提供兩款顏色購物籃，黑色代表「自行購物」，即是不需店員接待；粉色則代表「需要協助」，需要店員推介或有查詢，她大讚這種設計「雙贏」，既不影響客人購物，亦能適時提供協助。網民亦感歎設計者是「天才」，「每次只是想逛逛，店員跟在旁邊壓力超大」、「社恐（社交恐懼）患者的福音」。



泰國美妝店提供2款顏色購物籃，分別代表「自行選購」和「需要協助」，獲日本遊客大讚設計人性化。（Twitter圖片）

該遊客在Twitter（現稱X）發布1張圖片，顯示購物場內共提供兩款顏色購物籃，分別為黑色和粉紅色。黑色購物籃代表「Self（自己）」，並加上「I can shop myself（我可以自己選購）」標句，意思是客人可以自己閒逛，毋須幫忙；粉紅色購物籃則代表「Help（幫助）」，表示需要店員提供服務。她大讚這種設計「對顧客跟員工來說是雙贏」，店員從購物籃顏色便能判斷顧客「屬性」，除了不會打擾客人購物，亦能為有需要顧客提供協助，盼望日本商店都能採用這種方式。

網民都大讚設計者是「天才」，認為這種方式大大提升客人購物體驗，「太需要了，每次只是想逛逛，店員跟在旁邊壓力超大」、「很討厭被店員打擾，但知道他們也是被公司要求」、「社恐患者的福音」、「希望時裝店都能這樣做」、「如果中途需要協助，直接換掉籃子便可」、「仔細看發現選『Self』真的比較多」。

（Twitter）