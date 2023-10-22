偕母創業賺第一桶金　12歲女童變「小網紅」　爽賺億元奢華退休

「財富自由、提早退休」是不少人的夢想。澳洲一名12歲女童「理想達到」，約2年前和母親合作成立一間兒童產品公司，疫情情間成功打造玩具王國，開始獲得不少品牌青睞，搖身一變成為「小網紅」，兩母女身家預計高達2,300萬澳元（約1.2億港元），生活非常奢華，女童明明沒有駕駛執照的情況，仍獲母親贈送平治名車，由於女童想專注學業，所以日前舉行退休暨生日派對。



皮克西和母親創業，賺到第一桶金。（網上圖片）

12歲女富豪皮克西（Pixie Curtis）創業之旅始於2021年，和43歲母親羅克西（Roxy Jacenko） 共同經營兒童產品生意，公司更以皮克西名字命名，最初售賣自家髮飾，但生意在疫情期間取得極大突破，推出指尖陀螺「Pixie’s Fidgets」，極受兒童和家長歡迎，皮克西因而賺到第一桶金。

皮克西和胞弟沒有駕駛執照，但羅克西仍向他們贈送平治名車，兩姐弟開心跳起。（網上圖片）

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皮克西其實是富二代，原本居於澳洲悉尼價值660萬澳元（約3,500萬港元）的豪宅，她的母親是當地著名公關，自小從母親身上學到不少營商知識。不少品牌願意和她合作，皮克西年紀輕輕，成為有錢總裁兼「小網紅」，每個月起碼賺到約20萬澳元（約98萬港元），外界估計兩母女身家至少大約2,300萬澳元（約1.2億港元）。

做得網紅當然要高調，皮克西經常在instagram大曬奢華生活，一家人乘搭私人飛機、前往遊艇派對、經常周遊列國、瘋狂購物、獲贊助大量產品例如護膚品，以及和其他品牌合作，皮克西和胞弟明明沒有駕駛執照，但羅克西仍向他們贈送平治名車，兩姐弟開心跳起，目前16.1萬人追蹤其ig帳戶，同時有聲音質疑皮克西炫富，以及羅克西扭曲女兒的價值觀。

皮克西決定提早退休，近日舉行12歲生日暨退休派對。（Roxy Jacenko instagram圖片）

皮克西一家人懶理批評，繼續「如常」生活，他們希望皮克西15歲時退休，但計劃突然有變，皮克西決定提早退下火線，將時間和精力投回學業上，近日舉行12歲生日暨退休派對，美容公司願意贊助，每位嘉賓獲贈一個精美禮品袋，內有旗下美容產品，每袋價值大約80澳元（約340港元）。

由於皮克西父親到新加坡工作，所以一家人會搬到新加坡，皮克西和9歲胞弟會在當地繼續讀書。

（綜合）