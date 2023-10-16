警民合作！3警追捕1男瞓馬路片瘋傳　4男衝出相助　網民熱議內情

警民合作在大馬路上真正上演？有網民日前在社交平台分享影片，顯示在北角英皇道馬路中，有3名軍裝男警員正追捕1名男子，在逃男子其後路在倒中，仍然不停試圖掙脫。此時，4名身穿便服的市民上前，幫忙警員合力制服全地男子，現場路面遺下疑似名牌袋，由其中1名便服男子協助拿起，有人則雙手捉着被捕男的雙腳，直至增援的警車到場。不少網民看後大讚市民熱心，完美展現出警民合作，不過，也有網民分析那些熱心的「便服男子」神態舉動，加上影片疑有人說「伙記」，故認為是便衣警員，而涉案男子則有可能是搶劫。



網上流傳影片顯示，英皇道上演3名男警員追捕1男子的驚險場面。（facebook影片截圖）

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長1分10秒的事發影片於數天前由1名網民分享至TikTok（抖音），上傳者稱在香港「偶遇抓捕現場」，片中則顯示1名穿短褲男子在英皇道被3名軍裝警員追捕，當中1名警員更手持盾牌。警員很快就將短褲男推倒地上，惟他仍不停激烈掙扎，企圖反抗。此時4名身穿便服的男子上前幫忙，其中1人先拿起在追捕期間掉下的疑似名牌袋，其他男子則協助警員將短褲男壓住，包括捉着其雙腳，影中更聽到有人疑說「伙記」，但不確定是誰說。影片中，短褲男一度大聲高呼「救命」，不久增援的警車到場，再多3名警員下車，成功將短褲男制服。

警員拉犯期間有疑似名牌袋跌在路上，故不少網民估計是發生搶劫案件。（facebook影片截圖）

影片其後被轉發至facebook群組，許多網民認為是警民合作拘捕疑犯，紛紛讚好，留言指「香港係一個安全城市全賴有你！」、「熱心市民感謝你們」、「警民合作才能減少罪案的，大家努力」、「大家幫手時都要留意自身安全」。

然而，也有部份網民依據4名便衣男的行為舉止，認為他們是便衣警員，而非一般市民，「似便衣多啲」、「執袋嗰個好明顯係便衣警察」，但無論如何，能成功拘捕不法分子就是好事。