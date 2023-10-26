打老師！男生上課打遊戲手機被沒收　對老師2次鎖喉影片瘋傳惹議

違反校規還要打老師？日前內地有學生在上課時偷玩手機，老師發現後便將其手機沒收，男生不滿下竟出手打老師，更兩度使出「鎖喉」招數，幸好其他同學上前將2人分開。片段曝光引來網民不滿，並批評涉事學生行為離譜，認為學校應該要予以開除，以免影響其他同學上課和學習風氣；亦有人關注老師權益，「老師這樣對學生很大的可能被辭退了，學生這樣對老師又該怎麼樣呢？」，指出老師的權益未能受完善保障。不過亦有人認為該男生還沒年輕，應予以改過機會。



內地有學生上課時偷打遊戲而被老師沒收手機，憤怒下多次出手向老師「鎖喉」試圖奪回手機，（微博影片截圖）

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內媒報道，事發於本月19日，浙江某所學校內有學生在課堂上用手機玩遊戲，授課老師發現後便上前沒收其手機，不過此舉隨令學生發怒，竟出手襲擊老師。從網上片段可見，該老師走到男生的位置想要沒收手機，男生曾用力緊抓，雙方一度拉扯，老師最終被搶去手機，訓斥幾句便返回班房前方擬繼續授課。

惟該男生未有反省，反而尾隨老師到課室前方試圖奪過手機，及後還對老師施展「鎖喉」招數，幸好班上其他同學見狀立刻將他們拉開。不過男生仍未「心息」，其想要再次從老師手上搶回手機，竟對老師第二度「鎖喉」，同學們亦需再次將2人分開。

不過他仍不死心，對老師二次「鎖喉」。（微博影片截圖）

片段曝光惹來網民批評涉事男生的行為離譜，「沒家教的東西」、「太過分了，這什麼學生啊！」、「太衝動了，收斂一下脾氣」、「開除吧！」、「趕緊讓家長帶回去，別影響其他同學」、「這還上什麼學啊，趁還沒造成更大傷害，送監獄改造去吧」、「這種學生長大後就是社會的禍害」；亦有人留意到拍攝片段的學生其實也在使用手機，故感嘆「這學校不行啊」。

有留言嘗試為該學生辯解，「會不會是精神狀態不太好？」，認為學生年紀還少，要尋出其情緒失控根源才能治本。不過此觀點卻惹來其他網民反擊，「精神狀態不好要拉回家，學校不是精神病院」、「別把暴力傾向說得那麼冠冕堂皇」、「一般這種孩子就是家長太嬌慣造成，不把任何人放在眼裏」。

另有網民分享其他老師被打事件，認為老師權益需被關注，「我親眼見過學生上課傳紙條被老師沒收，之後把老師眼鏡都打掉，學生也沒什麼實質性處罰，在家休息幾天照樣上課」、「學校老師課堂上收學生手機，就被學生打市長熱線舉報老師拿她私人財物，然後學校就讓老師必須馬上找學生哄好，讓學生撤銷投訴」、「老師這樣對學生很大的可能被辭退，學生這樣對老師又該怎麼樣呢？」

對於種種嚴懲學生的觀點，也有人認為太過苛刻，「畢竟還只是學生，仍很年輕，要有改過機會」、「難道一次失控就要判他死刑？成年人也不這樣要往死裏打」、「年輕人說到底都要給機會的」、「學校要教育學生，不是犯錯就趕走算了」。

（綜合）