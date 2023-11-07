港男搭小巴被問邊度上車？1句激到司機爆粗「黐X線」　網民話抵鬧

搭小巴說這1句惹怒司機？有港男於網上發文表示，他搭小巴落車準備付款時，司機問他在哪裏上車，他回答「靠背壟」，司機就說「即係土瓜灣上車啦」，惟港男不同意，指正「靠背壟唔係土瓜灣」，結果司機催促他下車，更火起爆粗「黐X線，X佢老X」。

事件引來網民熱議，不少網民認為司機反應是正常，「抵啦」、「人地X你係正常」、「我佩服你，俾人鬧都post出來」，樓主則留言反駁「俾人鬧即係有問題？有問題就要揭露出嚟，咁樣先至有進步」。另有網民笑言，「Keep住呢嗰look，繼續每日坐小巴，每次落車講返同一句嘢，講到小巴佬都服」。



搭小巴說1句惹怒司機？（資料圖片）

該港男於Facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」發文分享事件。他表示，當日乘搭小巴落車準備付款時，小巴司機問他從哪裏上車，以計算車資。樓主回答他在「靠背壟」上車，小巴司機「呆咗大約1至2秒」後說「即係土瓜灣上車啦，8蚊雞啦」。不過樓主付款後再指正司機，「其實靠背壟唔係土瓜灣」。

樓主稱，小巴司機聞言不耐煩地催促他下車，「咪即係土瓜灣，你畀完錢就落車啦」，而樓主步出小巴之際，隱約聽到小巴司機發火爆粗，「黐X線，X佢老X」。

樓主就「靠背壟」是否位於土瓜灣問題指正小巴司機。（電影《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》劇照）

帖文引來網民熱議，不少人認為司機反應是正常，「抵啦」、「抵X啦，覺唔覺得自己好煩」、「人哋X你係正常」、「我佩服你，俾人鬧都post出來」。樓主留言反駁，「完全唔覺得煩，仲有大把人撐」，又說「俾人鬧即係有問題？有問題就要揭露出嚟，咁樣先至有進步」。

「靠背壟」位置。（Google地圖）

亦有網民笑言，「Keep住呢嗰look，繼續每日坐小巴，每次落車講返同1句嘢，講到小巴佬都服」、「每日一笑，多謝」。